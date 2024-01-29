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吃尾牙喝醉！她扛老公上車「聽見真心話」　愛情長跑12年想離了

▲▼喜宴,尾牙,服務生,結婚,訂婚,流水席,聚餐,吃飯,宴客,喜酒,春酒,上菜,辦桌。（圖／記者鄺郁庭攝） 

▲老公喝醉後，說出真心話。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

最近有不少公司都舉辦了尾牙活動，就有一名女網友發文透露，老公晚上吃尾牙沒告訴她，後來是因為喝醉了，接到對方同事的電話才知道。而讓她傻眼的是，老公竟和女同事曖昧，且沿路碎念「我讓他丟臉」。貼文曝光後，底下網友紛紛勸離婚。

女網友在「匿名公社」上發文表示，老公晚上吃尾牙沒提前告訴她，後來是因為喝醉、沒辦法回家，對方同事才打電話給她。然而她到場後，卻發現老公和一個女同事相當曖昧，兩個人抱來抱去，且女同事看到她不避嫌，「一副示威的樣子」，而老公的手也沒放，「是多不怕我？」

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原PO後來好不容易將喝醉的老公扛上車，結果對方卻沿路碎念，說「我讓他丟臉，要不是從國中長跑12年，好不容易才結婚，真想乾脆離婚算了！」

貼文曝光後，底下網友紛紛直呼，「離！何必知道了還留下，搞得自己很掉價」、「你還年輕啦！不用委屈，我是勸離的，自己一個人也可以過得很好」、「離婚！有幾個12年可以浪費在這種人身上」、「有夠扯！12年不長，接下來要過的日子更長，不如離一離比較快」、「過程都拍下來，看要怎麼做，想清楚以後再決定」。文章雖引起討論，但也有網友質疑真實性。

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