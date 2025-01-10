爆料慈濟盜圖　苦苓點出5個現實面：畫家比作家辛苦

▲慈濟大林醫院被爆出，醫院大廳的畫作是盜用畫家李健儀的原創。（圖／翻攝自李承道臉書）

圖文／鏡週刊

作家苦苓日前爆料，位於嘉義的慈濟大林醫院大廳壁畫「佛陀問病圖」，是盜用畫家李健儀的原創，事件遭炎上後醫院承認此事，並承諾會在畫作補上李健儀的名字。風波持續延燒，苦苓今（10日）再發文，點出5個現實面，大嘆「理想很豐滿，現實很骨感」指出當畫家比作家更辛苦。

苦苓今天在臉書發文，直嘆當畫家比作家還要辛苦，更點出5個「現實很骨感」的殘酷真相。第一，從現實面來說畫家比作家還慘。苦苓指出，作家好歹能讓出版社出本書（成本並不高）、甚至自費出版也行；畫家卻幾乎不可能自己出錢租場地來展畫、賣畫，而畫廊成本高，也不太會投資在沒什麼名氣的畫家身上。

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苦苓續指，就算順利展出，又擔心沒有人來看、更怕人只看不買，往往還要使出渾身解數的「攬客」「推銷」。苦苓舉例，曾有一位畫家，因為總統來看畫展、買了他的作品，原因是他太太和第一夫人曾經一起學插花，結果副總統就派人來說也要來買，但畫展即將結束，為此還苦求主辦單位延展3天、等到副總統上門來買畫並跟他合照為證，讓苦苓嘆，「真正是艱苦啥人知？」

第三，若幸運的作品被公家美術館看上獲想要購藏，不幸的是他們經常會狠狠的殺價，不但價格「打到骨折」，甚至要求「買一送二」，且理由一概是「政府預算有限」「名譽重於金錢」，讓畫家真的是又愛又恨、如食雞肋。

第四，至於公家或私人團體「訂製作品」，那更是「潛規則」一堆。例如要求作者鉅額「回饋」就不用說了，甚至呈獻教廷的「台灣聖人圖」，也有金主要求畫家把自己畫進去，「真的是惰何以堪、錢何以不堪？」

最後，苦苓再指出一個關鍵差別，如果作家一本書暢銷，就可以一直再刷、一直收版稅。畫家縱使高價賣了一幅畫，畫賣了就沒了，也不可能再畫同樣的一幅來賣，除非是版畫，但那還是有限量，而且價格也會被數量稀釋。

苦苓表示，自己很欽佩那些名成利就的畫家，也感佩許多還在堅持創作的畫家，「你們的藝術之路確實坷坎，但也必將收獲更甜蜜的果實。」



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