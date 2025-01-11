　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

大陸印尼海警首次高級別會晤　加強跨境犯罪、走私領域合作

▲▼大陸海警局與印尼海岸警衛隊首次高級別會晤在北京舉行。（圖／翻攝自大陸海警局官網）

▲大陸海警局與印尼海岸警衛隊首次高級別會晤在北京舉行。（圖／翻攝自大陸海警局官網，下同）

文／中央社

中國海警局與印尼海事安全局7日在北京舉行首次高級別會晤。中方稱會晤是為落實印尼總統普拉伯沃去年訪中發布的兩國聯合聲明，雙方將深化海上合作。印尼海事安全局則表示，會晤有望加強雙方在跨境犯罪、走私等方面的合作。

據中國海警局官網發布消息，印尼海事安全局（Bakamla）海軍中將伊爾萬西亞（Irvansyah）應中國海警局邀請，7日至11日率代表團赴中訪問。期間，中國海警局局長郁忠與伊爾萬西亞在北京共同主持中國海警局與印尼海事安全局首次高級別會晤，代表團並於會後赴廣州參訪海警基層單位和艦船。

據中方消息，雙方對今後各層級間舉行定期會議、艦船互訪、能力建設等領域展開務實合作進行深入交流，達成廣泛重要共識，並簽署會議紀要。雙方一致認為，要深化海上務實合作，共同維護海上安全秩序，穩妥處置海上突發事件，為推動中國印尼全面戰略夥伴關係邁向更高水平發揮積極作用。

雅加達郵報（Jakarta Post）10日引述印尼海事安全局發布的新聞稿。新聞稿指出，此次會議有望加強合作，共同面對跨境犯罪、走私和海洋資源盜竊等全球挑戰。

伊爾萬西亞強調互利合作對維持區域穩定的重要性，並稱「這次會議不僅象徵兩個機構之間的密切關係，也是締造一個安全、和平與繁榮的海洋區域的共同承諾」。

報導提到，伊爾萬西亞在2024年12月18日在河內舉行的越南海洋警察司令部（VCG）與友人活動中與郁忠會面，郁忠在當時向伊爾萬西亞發出1月訪問中國的邀請。

中方消息指出，此次會晤是貫徹落實2024年11月9日兩國政府聯合聲明的具體舉措。

印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）2024年11月9日與中國國家主席習近平會面後，雙方簽訂多項合作協議，其中包括共同開發兩國重疊海域，深化海事合作，如海洋研究、環境保護、航行安全、深海勘探、防災減災及海洋能力建設等領域。

雙方並於聯合聲明中寫道，「雙方將積極加強兩國海警機構合作，重申致力於全面有效落實『南海共同行為宣言』（DOC），並在各方想法一致的基礎上，早日達成『南海行為準則』（COC），以共同維護南海問題」。

▼大陸海警局與印尼海岸警衛隊首次高級別會晤在北京舉行。

▲▼大陸海警局與印尼海岸警衛隊首次高級別會晤在北京舉行。（圖／翻攝自大陸海警局官網）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
抱緊輝達股票不賣！日男「收益暴增340倍」　爽賺5億日圓
館長現身喊「賴清德放人」！比賽遇意外：手舉不起來
快訊／15萬小草釘孤枝！黃國昌「抗議綠色威權」：今天是宣戰的
更冷時刻要來了　強烈冷氣團發威「凍破10度區」將擴大
野火狂燒！美金牌泳將「10枚奧運獎牌」全沒了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

亡父筆記本藏神秘地址！她一查震驚「爸媽都在世」　身世謎解開了

大陸印尼海警首次高級別會晤　加強跨境犯罪、走私領域合作

英財長抵北京：中英「務實且可預料」關係　有助經濟成長和貿易

中美兩軍關係如何發展？　陸國防部：尊重核心利益是前提

廣州地鐵站「形似棺材」　網友：乘車入土為安嗎？

王星事件影響泰國旅遊？　陸旅行社：現在去反而最安全

陸男房內裸體被闖入　飯店：白天幹嘛不出門

學歷造假猖獗！　澳門多所大學不再招收大陸非高考生

英財長今訪中　中英經濟財金對話時隔6年重啟

22歲女「割整片頭皮」救燒傷父！　痛喊：用我全身皮都願意

棒棒堂祝賀鬼鬼當媽　王子急喊：不是我的XD

#台中5寶爸 晉升「6寶爸」　現身透露薪水：有能力養小孩

鬼鬼突PO孕肚照宣布當媽！　曬寶寶腳丫：感謝自己的勇氣

台中6寶爸現身喊：有能力養小孩　日薪1300...自己每月最多花2000

台中6寶爸認「欠老闆錢」　澄清有分期還款：現在沒再借了

看不慣「癮君子邊走邊抽菸」　邰智源罕見動怒吐槽：很低級

柯佳嬿正面迎向40歲　「把握接下來時間」

「理科太太」前夫庭上淚崩！　喊不能見兒她批：鱷魚的眼淚

泰女學生衝上前救昏迷老人　協助醫護人員CPR暖心救援

陳傑憲.林安可.郭俊麟登《玩很大》 KID直擊陳冠宇驚人飯量！

亡父筆記本藏神秘地址！她一查震驚「爸媽都在世」　身世謎解開了

大陸印尼海警首次高級別會晤　加強跨境犯罪、走私領域合作

英財長抵北京：中英「務實且可預料」關係　有助經濟成長和貿易

中美兩軍關係如何發展？　陸國防部：尊重核心利益是前提

廣州地鐵站「形似棺材」　網友：乘車入土為安嗎？

王星事件影響泰國旅遊？　陸旅行社：現在去反而最安全

陸男房內裸體被闖入　飯店：白天幹嘛不出門

學歷造假猖獗！　澳門多所大學不再招收大陸非高考生

英財長今訪中　中英經濟財金對話時隔6年重啟

22歲女「割整片頭皮」救燒傷父！　痛喊：用我全身皮都願意

「本土劇娜美」張家瑋遊學被23歲鮮肉猛追　離別嘟唇喊：嘴巴dry dry

電信詐欺工作壓力大！泰男達不到KPI　柬詐騙總部附近深夜墜亡

日本食品標示看不懂？　專家教你分辨「賞味期限」及「消費期限」

台東「添歲增福慶豐年」　聚食湯圓還可拿春聯

肺癌確診半數是晚期！專家籲「免疫治療」加速納健保　提升存活率

妮婭結婚牽線人是「微笑女神」！　幸福致謝：妳是最大的功臣

墾丁最新網美咖啡「船帆石 No.1000」開幕　俯瞰船帆石沙灘、夕陽

射門射死人！16歲少年「罰球正中胸口」當場倒地亡　奪命瞬間曝

關山舉辦免費贈春聯活動　鎮長揮毫祝福全民財源廣進

全台進冰箱了　各地低溫排行！「一地」凍到剩5.6度

女在車道狂奔遭柵欄無情KO　網友重播10次笑喊：太療癒

大陸熱門新聞

2人幼兒園扮演夫妻…20年後真結婚了！

海底電纜遭陸輪拖斷　香港船東回應

22歲女「割整片頭皮」救燒傷父

陸男房內裸體被闖入　飯店：白天幹嘛不出門

鹹粥嬤金孫證實被拘　海基會致函對岸

「瘋狂小楊哥、三隻羊」遭提告

全紅嬋發紅包幫慶生　陳若琳一看金額笑翻

學歷造假猖獗！　澳門多所大學不再招收大陸非高考生

男子65年前的「燙傷疤痕竟癌變」

北京藝考生「皮膚太好」被要求5次卸妝 擁精緻五官奪播音統考第一　

王星事件影響泰國旅遊？　陸旅行社：現在去反而最安全

廣州地鐵站「形似棺材」　網友：乘車入土為安嗎？

幼時假演夫妻20年後真結婚

CBA球員把女友裝行李箱！拖回宿舍做作業

更多熱門

相關新聞

姊姊指一下　3歲童掉進下水道瞬間滅頂

姊姊指一下　3歲童掉進下水道瞬間滅頂

印尼在平安夜當天發生一起溺水意外，有幾個孩童在下著滂沱大雨時，跑到街上嬉戲，結果其中一名3歲男童不慎掉進下水道中，直接被湍急的水流沖走，至今下落不明。

紀念南亞海嘯20年　印尼亞齊省發警報3分鐘

紀念南亞海嘯20年　印尼亞齊省發警報3分鐘

走到一半圍牆倒塌！　母目睹2孩慘死崩潰

走到一半圍牆倒塌！　母目睹2孩慘死崩潰

婦人淪鱷魚嘴邊肉　驚悚影片曝光

婦人淪鱷魚嘴邊肉　驚悚影片曝光

外籍男偷拍正妹同事洗澡被抓包　下場曝光

外籍男偷拍正妹同事洗澡被抓包　下場曝光

關鍵字：

大陸海警局普拉伯沃印尼跨境犯罪

讀者迴響

熱門新聞

養生會館客人小姐連結ING　負責人竟是百萬網紅

慈濟盜圖「攬功師姐」現況曝！　釋昭慧護航

不只鬼鬼！　3女星神隱後當媽

《模範計程車》李允熙驟逝！享壽64歲

直擊／AV女優孟若羽激戰黑人：26cm吃到吐！《鮑魚遊戲2》拍完失憶了

鬼鬼生女「去年底IG照偷藏彩蛋」！

小時候冬天超冷「阿嬤都會說1句話」！爆共鳴

E級正妹網紅下海拍AV...落淚了

沈慶京問應曉薇「今天不想爽啊」　對話被挖出

即／台南雙載機車擦撞小貨車　夫妻雙雙不治

曾瑋中、郭婷筠爆出車禍！　驚悚照曝光

偷吃女同袍！空軍士官要孕妻「每月輪流」

台中6寶爸現身喊：有能力養小孩　自己每月最多花2000

北市男偷運51隻昆蟲　魂斷檢疫遭銷毀！

快訊／員林市長游振雄癌逝！享壽63歲

更多

最夯影音

更多

棒棒堂祝賀鬼鬼當媽　王子急喊：不是我的XD

#台中5寶爸 晉升「6寶爸」　現身透露薪水：有能力養小孩

鬼鬼突PO孕肚照宣布當媽！　曬寶寶腳丫：感謝自己的勇氣

台中6寶爸現身喊：有能力養小孩　日薪1300...自己每月最多花2000

台中6寶爸認「欠老闆錢」　澄清有分期還款：現在沒再借了

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面