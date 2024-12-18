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婦人淪鱷魚嘴邊肉血濺河湖　遭死死狠咬成浮屍！驚悚影片曝光

婦人慘變鱷魚嘴邊肉血濺河湖，遭死死狠咬成浮屍！驚悚影片曝光。（翻自YouTube畫面）

▲婦人慘變鱷魚嘴邊肉血濺河湖，遭死死狠咬成浮屍！驚悚影片曝光。（翻自YouTube畫面）

圖文／鏡週刊

印尼北蘇門答臘在本月17日發生一起事件，一名46歲婦人紀胡菈（Nurhawati Zihura）到河邊洗腳，卻慘遭一隻長約4公尺的鱷魚攻擊。最後紀胡菈被證實不幸身亡，她的遺體還一度被鱷魚死死咬住，在水裡漂浮。

據英國《每日郵報》報導，紀胡菈是4個孩子的媽，當天她表示腳有點髒到不舒服，於是到河邊洗腳，但隨即遭到一隻鱷魚攻擊。紀胡菈當場大叫，她的丈夫和鄉民也立刻跑過去看，但為時已晚，紀胡菈已經被鱷魚拖下水攻擊，丈夫跟鄉民都無能為力救她。

●以下影片內容恐造成不適，請斟酌觀看。

大約過了2小時後，鄉民再度看到這隻鱷魚，但這時鱷魚嘴裡叼著的是紀胡菈的遺體，而且河湖都被血液染紅。隨後鄉民準備許多死雞，並把死雞往河裡丟，就是希望鱷魚能鬆口，放走紀胡菈的遺體、改吃雞肉。後來鄉民成功撈回紀胡菈的遺體，家人也為她舉行葬禮。至於殺人鱷魚，最後也被警方逮到並處死。

婦人慘變鱷魚嘴邊肉血濺河湖　遭死死狠咬成浮屍！驚悚影片曝光

▲殺人鱷魚，最後也被警方逮到並處死。（翻自臉書）

當地居民就表示，以往居民到河裡洗澡或洗滌，都會對鱷魚提高警覺，並深信只要不要到水中央，如果人在河邊，應該是安全的。沒想到這次紀胡菈在河邊，仍然遭到鱷魚攻擊並慘死，居民無奈感嘆：「現在的鱷魚都進化了，變得非常兇猛！」


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