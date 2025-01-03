好男人主管竟是撿屍狼！一夜2次性侵女同事　下屬傻眼全成證人

▲李姓男子涉嫌撿屍酒醉的女同事，趁機性侵2次，被檢察官提起公訴。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北市李姓男子去年初參加部門聚餐時，自告奮勇要帶1名喝醉的女同事回家，卻是把人送到商務旅館內性侵得逞，隔天凌晨，李男要叫被害人起床退房時，竟又色慾薰心，再次跨坐被害人身上逞慾，同事們不敢相信好男人形象的李男做出這種事，紛紛指證事發經過，台北地檢署依2個趁機性交罪起訴李男。

現已離職的李男和被害人在2024年2月中，春節過後的首周，與同事們吃春酒聚餐，席間被害人已經醉倒，李男和其他同事把被害人扶到門口後，由身為主管的李男陪著被害人搭計程車回家，但李男突然要司機開往內湖的商務旅館，李男一進房間，就把被害人放在床上，逕自跨坐被害人身上性侵。

之後有其他同事在部門群組發訊息，表示被害人的親友擔心被害人還沒回家，李男裝作沒看到，同事私訊詢問下落時，李男的回覆含糊其詞，就是不說把被害人送到哪裡去了，隔天凌晨4點左右，李男想搖醒被害人，請被害人跟親友連絡，但被害人宿醉嚴重，無法反應。

原本要自行離開房間的李男見狀，竟又回到床上去，再次跨坐被害人身上逞慾，被害人此時仍無法施力抗拒，慘遭2度狼爪，事後被害人報警，公司同事得知後，紛紛作證證述春酒當天，被害人離開餐廳時已不醒人事，以及事後幫忙尋人的過程，檢察官因此認定李男趁被害人酒醉無法抗拒時性侵得逞，請法院依2個犯行分別論罪。