持刀砍傷超商女店員洗劫800元　桃園53歲男2hrs落網判刑7年2月

▲桃園市鄭姓男子持水果刀搶超商800元後逃逸，2小時內被警方拘捕到案，桃園地院今天判決出爐。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市鄭姓男子去年6月凌晨持水果刀在八德區某超商向女店員恫嚇「我要搶劫」，女店員打開收銀機讓鄭搶走收銀機內800元現金後逃逸，警方調閱監視器搜尋，不到2小時迅速拘捕鄭到案，桃檢偵結依攜帶凶器強盜罪嫌將鄭男起訴；桃園地院今（10）日判處鄭犯攜帶兇器強盜罪，處有期徒刑7年2月，還可上訴。

檢警調查，53歲鄭姓男子於去年6月13日凌晨3時47分，攜帶水果刀並以口罩遮住機車車牌，在八德區東勇街某超商向女店內亮出水果刀恫嚇「我要搶劫」，女店員不敢反抗開啟收銀機，鄭男慌亂中割傷女店員左手掌，仍搶走收機內800元現金騎車逃逸；超商女店員隨即報警處理，八德警方調閱監視器追緝，於清晨5時10分在八德區福國路附近民宅拘捕鄭到案，距離犯案時間不到2小時。

桃園檢方複訊時，鄭男坦承犯行，辯稱「缺錢花用」才鋌而走險，檢方根據被告作案時還以口罩遮住機車車牌，顯然早預謀犯案，認為鄭男犯行明確，偵結依攜帶凶器強盜罪嫌將鄭男起訴。

桃園地院今天下午宣判，被告鄭告犯攜帶兇器強盜財物，致使告訴人左手掌受傷，對交易安全、社會治安危害甚鉅，無從依刑法規定減輕其刑，被告於偵審中雖坦承犯行，迄今仍未賠償告訴人所受損害；法官審結依犯攜帶兇器強盜罪，處有期徒刑7年2月，本案還可上訴。