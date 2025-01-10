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為了垃圾！雙鐵槌猛砸少年頭部險死　桃園暴怒男下場曝光

▲桃園市胡姓男子去年10月間因堆置垃圾與唐姓少年口角，竟持2把鐵鎚朝少年猛擊十餘下，幸經唐姓少年母親與路人發現阻止，圖為衝突現場。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園胡姓男子因堆置垃圾與唐姓少年口角，竟持2把鐵鎚朝少年猛擊十餘下。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市胡姓男子去年10月間因在巷口處堆置垃圾，與17歲唐姓少年起口角，胡男見少年一直碎碎念心生不滿，折回機車上取回2把鐵鎚，少年見胡折返再度與其爭論，胡男突然以手持2把鐵鎚朝少年頭猛砸十餘下，違規路人與唐姓少年母親發現立即阻止，唐姓少年送醫急救後撿回一命；桃園地檢署調查時，胡男否認犯行，辯稱懷疑唐姓少年撂人打他，一時情緒失控才朝其攻擊，檢方偵結依殺人未遂罪嫌起訴。

檢警調查，53歲的胡姓男子從事資源回收工作，去年10月27日下午4時許在中壢區新興路某巷口前堆置回收物，17歲的唐姓少年發現後要其將垃圾處理掉，胡聲稱不是他的垃圾，但少年還是碎碎念，胡男心生不滿離去，50分鐘後胡男折回現場，手中各持1把鐵鎚，唐姓少年見胡折返又對其碎念，胡突然情緒失控持鐵鎚朝唐頭部猛砸十餘下，圍觀路人發現後立即上前阻止，唐姓少年母親也出言勸阻，胡男才中止攻擊，將唐姓少年送醫急救。

▲桃園市胡姓男子持2把鐵鎚攻擊唐姓少年，警方查扣2把鐵鎚證物。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市胡姓男子持2把鐵鎚攻擊唐姓少年，警方查扣2把鐵鎚證物。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

唐姓少年經送醫急救後有創傷性硬腦膜下出血、顱骨閉鎖性骨折、雙側手臂挫傷等傷害，經急救後才撿回一命，中壢警方據報後到場逮捕胡男，並查扣作案用2把鐵鎚等證物。

桃檢調查時，胡男否認有殺人之意圖，但坦承持鐵鎚攻擊唐姓少年，辯稱唐姓少年一直臭罵他，導致一時情緒失控才持鐵鎚朝少年揮擊，無意致其於死等意圖；唐姓少年母親則指稱胡男常在附近撿拾回收，會將垃圾堆置門口，很容易被環保局稽查人員開單告發等語。檢方則根據警方提供現場照片、監視畫面截圖與醫院診斷證明等佐證，確認胡男有殺人未遂之犯行明確，偵結依殺人未遂罪嫌起訴。

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