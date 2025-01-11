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男找徵信社查前女友！百萬買「破壞感情」離婚專案　發現被騙提告

▲擔任警職的朱姓員警背著妻子搞外遇，去年8月許姓小三跑到桃園市朱男住處大吼要朱與她回台北，後又傳曖昧簡訊怒嗆元配挨告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲男找徵信社買破壞感情專案，結果覺得被騙。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者劉人豪／高雄報導

一名男子跟女友分手後，找徵信社調查前女友近況，發現前女友已經結婚了，但似乎跟丈夫吵架吵到快離婚，於是花100萬跟徵信社買破壞感情專案，但過了許久都沒有進度認為被騙，提告求償100萬，高雄地院裁定徵信社應返還100萬元。

根據判決，施姓男子2020年1月31日與陳姓前女友分手，找徵信社想探知陳女近況，徵信社收3萬元，約3日後，徵信社拿出陳女與其胡姓男子一同出入的影片，並向施男說可委託進行破壞感情專案，徵信社建議的專案內容為，請女公關接近胡男發展感情，使陳女與胡男感情破裂並離婚。

施男說，「他們都快分開吵到要離婚了，你們要不要評估看看有沒有執行機會吧」、「目前的狀況以你們再推一把應該就成了」，於是以100萬元購買專案。

之後施男詢問徵信社進度，徵信社僅口頭表示已安排女公關故意擦撞胡男機車，會逐漸進行接近工作，但均未提供相關照片或資料，施男起疑並透過臉書向胡男求證，胡男表示並未有女公關接近，施男始知受騙。

施男請求終止委任，並請求徵信社返還委任報酬，向高雄地方檢察署提起刑事告訴，開調解庭時徵信社拿出「調查報告」，檢方認為無詐欺行為不起訴，施男另提民事告訴求償100萬。

法院認為，施男與徵信社間成立委任契約約定的内容為感情破壞，但徵信社未執行感情破壞，只有調查報告，裁定徵信社應給付施男100萬元。

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