逮捕尹錫悅勢在必行！韓警召指揮官討論計畫　派資深刑警突破封鎖

▲南韓總統官邸外的3道防線，由多輛大型巴士組成車牆，阻擋警方進入。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

針對去年12月戒嚴風波，高位公職者犯罪搜查處（公搜處）3度傳喚南韓總統尹錫悅，在未獲得回應後，便向法院聲請逮捕令。然而，3日公搜處與警方前往總統官邸執行逮捕令時，卻遭官邸公搜處以「人肉圍牆」阻擋而失敗。如今，警方召集20名資深的指揮官，討論逮捕令執行時的作戰計畫，打算以人海戰術突破官邸防線。

根據《韓聯社》、《朝鮮日報》，南韓警察廳「12.3非常戒嚴特別搜查團」昨（10）日下午將首爾、京畿南部、京畿北部、仁川等首都圈4大警察廣域搜查團與安保搜查隊之指揮官，召集至位於首爾市西大門區的警察廳國家搜查本部，針對總統尹錫悅逮捕令第2次執行之作戰計畫進行討論，至於公搜處則是針對逮捕總統官邸警護處職員審視其法理依據。

此次被召集至會議針對逮捕令2次執行作戰計畫進行討論的警官，包括刑事機動隊長、毒品犯罪搜查隊長等逮捕經驗老道的資深幹部，他們先前大多負責執行黑道、毒品犯罪者的逮捕計畫，平常得面臨黑道持槍反抗的風險。

對此，警方關係人士表示，「在尹錫悅逮捕計畫第一次執行時，面臨總統官邸警護處職員激烈抵抗，導致投入現場作戰的警力們不知所措。因此，這一次決定投入現場作戰經驗豐富的刑警、搜查官，盼能有條不紊執行逮捕計畫。」

▲南韓總統官邸警護處設置鐵絲網，阻攔公搜處與警方進入。（圖／VCG）

總統官邸警護處在官邸周圍設下鐵絲網，同時在官邸正門前500公尺設下3道防線，不僅以多輛大型巴士組成車牆阻擋，更投入戰術車輛、干擾無人機的電子設備，試圖將官邸打造成「要塞」。《朝鮮日報》10日實際查訪，發現官邸正門有3輛大型巴士，後方則是有4輛大型巴士。

對此，警方決定制定出以「人海戰術」為核心的逮捕作戰計畫，投入來自首爾、仁川、京畿北部、京畿南部等4個廣域搜查團，預估將超過1000名人力，其中包括刑事機動隊510人、反貪腐搜查隊290人、毒品犯座搜查隊150人，以及先前來自警察廳國家搜查本部的安保搜查團。

同時，為了應對總統官邸內以車牆阻擋的大型巴士，警方可能動用來自首爾警察廳的13輛拖吊車、3架直升機。預估總統官邸警護處將會頑強抵抗，警方也制定出作戰時間超過1天的執行計畫，試圖讓警護處職員更加疲累。

報導指出，警方、公搜處最快將於明（12）日再度前往總統官邸執行逮捕計畫。不過，警方尚未討論到逮捕令執行時的具體計畫，預估下周仍會再召集指揮官進行討論會議。