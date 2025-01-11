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南韓總統官邸警護處長請辭　主動出席接受警方傳喚

▲▼南韓總統官邸警護處長朴鍾俊10日請辭的同時，前往警察廳國家搜查本部接受傳喚調查。（圖／達志影像）

▲南韓總統官邸警護處長朴鍾俊10日請辭的同時，前往警察廳國家搜查本部接受傳喚調查。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅去年12月初緊急發布戒嚴，最終遭到國會通過彈劾，在未回應高位公職者犯罪搜查處（公搜處）的3次傳喚要求後，警方本月3日前往總統官邸首度執行逮捕令，卻遇到警護處長朴鍾俊下令以「人肉圍牆」死命抵抗。對此，朴鍾俊主動請辭的同時，主動回應警方的傳喚要求，接受長達13個小時的調查。

根據《韓聯社》，在公搜處、警察廳國家搜查本部3日首度前往首爾市龍山區漢南洞總統官邸執行尹錫悅逮捕令時，南韓總統辦公室警護處（前）處長朴鍾俊涉嫌下令職員以「人肉圍牆」阻擋警力逮捕，同時下令動員軍方警護部隊阻止逮捕，違反特殊妨害公務執行等罪，因此遭警察廳3度傳喚，昨（10）日上午決定前往位於首爾市西大門區的國家搜查本部接受調查。

朴鍾俊決定出席接受傳喚調查的舉動，就連警察廳國家搜查本部都出乎意料，內部職員急忙奔走。同時，朴鍾俊也向「代理總統」崔相穆（經濟副總理兼企劃財政部長）請辭，辭呈於10日下午4時50分獲得批准，朴鍾俊儼然成為前警護處長，目前警護處長由次長金成勳（音譯）代理。

▲▼南韓總統官邸外的3道防線，由多輛大型巴士組成車牆，阻擋警方進入。（圖／達志影像／newscom）

▲▼南韓總統官邸外的3道防線，由多輛大型巴士組成車牆，阻擋警方進入。（圖／達志影像／newscom）

▲▼南韓總統官邸外的3道防線，由多輛大型巴士組成車牆，阻擋警方進入。（圖／達志影像／newscom）

朴鍾俊接受警方傳喚調查時，再度在媒體鏡頭前，針對公搜處、警察廳國家搜查本部執行尹錫悅逮捕令表達反對立場，認為逮捕令的執行不合法且也不適當，「期盼能夠在符合我國國格的前提下，針對現任總統執行適當的搜查程序。」

在接受長達13個小時的偵訊後，朴鍾俊於10日晚間11時10分從警察廳國家搜查本部返家。現場記者提問，「請問為何請辭」、「尹總統有阻止您出席接受傳喚調查嗎」、「阻擋警方執行尹錫悅逮捕令的官邸前3道防線，是您的構思嗎」、「警護處是否只剩下強硬派，導致情況更加惡化」；對此，朴鍾俊不予回應。

今（11）日上午9時，朴鍾俊再度前往首爾市西大門區警察廳國家搜查本部，以嫌疑人身分再度出席偵訊。目前警方正在調查，3日逮捕令執行當天，朴鍾俊是否接獲「上頭」指示，且是否動員軍方警護部隊兵力，協助尹錫悅阻止警方闖入官邸。

▲▼南韓首爾市龍山區漢南洞，集結眾多手持南韓與美國國旗的保守派群眾，他們反對逮捕尹錫悅。（圖／達志影像／newscom）

▲首爾市龍山區漢南洞，集結眾多手持南韓與美國國旗的保守派群眾，他們反對逮捕尹錫悅。（圖／達志影像／newscom）

至於警護處次長金成勳，則是直到11日上午10時，第3度未回應警方的傳喚要求。對此，總統官邸警護處則是表達相關立場，「在如此嚴峻的時期，金成勳身為警護處代理處長，必須執行總統維安之工作，一刻也不容許離開工作崗位。」

報導分析，朴鍾俊之所以臨時向代理總統請辭警護處長，且主動出席接受偵訊，主要是為了降低警察廳聲請緊急逮捕令的名份，且自從3日成功阻止警方逮捕尹錫悅後，朴鍾俊已然成為保守派支持群眾心目中的「禁衛隊長」，假設在此刻主動接受警方偵訊，自然能夠為尹錫悅集結更多的保守派群眾支持。

朴鍾俊曾經擔任過警察廳次長，自然對警方的行為模式瞭若指掌，如今總統官邸警護處由更加強硬的內部人士主導。對此，警察廳感嘆，「原本以為釣到一條大魚，誰知原來是釣到一條死魚！」

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