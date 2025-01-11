檢察官與吳乃仁聚餐「照片為何流出？」　他分析2可能性：囂張過頭

▲侯漢廷曝光吳乃仁與檢察官用餐的畫面 。（圖／侯漢廷提供）

記者曾筠淇／綜合報導

民眾黨立委黃國昌8日爆料，北檢檢察官徐名駒曾和民進黨新系大老吳乃仁到高檔餐廳享用米其林宴。如今相關照片曝光，《美麗島電子報》董事長吳子嘉也在節目上分析照片流出、事件為何被黃國昌知道的2個可能原因，直言「這些人就是囂張過頭」。

民眾黨立委黃國昌8日爆料，北檢檢察官徐名駒曾和民進黨新系大老吳乃仁到高檔餐廳享用米其林宴。台北市議員侯漢廷10日也貼出3張照片並表示，「有圖有真相，吳乃仁與檢察官米其林宴」。

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侯漢廷引述新聞報導，提到雖有部分檢察官自清，稱事前不知吳乃仁會到，因此「勉強在9點前吃完飯閃人回家」。但就他掌握的資料，應該是「吃到最後一刻，將近9點50分，才與吳乃仁相差不到3分鐘從餐廳離開」，因此他質疑這是有心人在為檢察官洗白、刻意帶風向。

針對此事，吳子嘉也在《關鍵時刻》上分享自身看法，他認為這是一個「有功能性的局」，也就是陳啟莊想要跟這些檢察官來往，檢察官則想認識吳乃仁，所以才湊出這個局。他也強調，這個局「結構是很簡單，就是陳啟莊請吃飯，喬了一桌，然後他這個叫作徐名駒檢察官，約了一票，然後吳乃仁後到」。

只是吳子嘉接著也說，此事比較怪異的地方是，怎麼會有照片出來？黃國昌怎麼會知道？因此他也分析2種可能性，「一個這幾個人吃飯的時候有內奸，但有內奸的可能性不大；第二個就是這些二百五，這個陳啟莊是二百五你知道嗎？這種有公職身分的人，要約吃飯的地方的話，絕對不能在這種已經被人家曝光的這種特殊地點出現」。

吳子嘉說，如果他要請客的話，也不會挑這種地方，「我找一個什麼小巷子裡面一堆吃的，沒人知道」，選在這種地方，「外面多少人會盯？多少媒體會盯？還有你吳乃仁的車子上面，有沒有被人家裝GPS？」因此吳子嘉也直言，「這些人就是囂張過頭！然後權力的欲望過分旺盛」。

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