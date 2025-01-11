盧秀燕夜間視察台中交通執法專案　頒發加菜金勉勵執勤警　

▲盧秀燕視察南屯區交通執法專案。（圖／記者白珈陽翻攝）



記者白珈陽／台中報導

台中市長盧秀燕昨天（10日）晚間8時，前往台中市南屯區公益路與惠中路口視察「2025春節交通安心大執法」專案，並叮嚀員警注意執勤安全；隨後盧秀燕前往派出所頒發加菜金，讓員警直呼「揪甘心」。

台中市第四警分局指出，盧秀燕昨晚前往公益路、惠中路口視察交通專案，聆聽當前交通工作重點，針對員警執行路檢勤務，面對可能的酒駕、毒駕行為，除再三叮嚀注意執勤安全，也實地了解攔查時酒精檢知器、毒品檢測試紙的使用。

盧秀燕強調，年節將屆，冬季尾牙聚會頻繁，是酒駕行為的高峰期，為守護民眾生命財產安全，警察針對酒後駕車、行人正義及大型車行駛高肇事路段，實施高強度取締，打造「以人為本」的用路環境。

▲▼盧秀燕頒發加菜金，四分局也拿出自製的「台灣平安」藏頭詩春聯。（圖／記者白珈陽翻攝）



盧秀燕接續前往黎明派出所，頒發加菜金慰勉員警、義警、民防及志工，四分局除自製系列宣傳標語，也有應景的「台灣平安」藏頭詩春聯，創意內容令人印象深刻。

第四警分局長陳祥麟表示，春節將屆，「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為今年度加強重要節日安全維護工作三大工作主軸，為期9天的春節連續假期，貫徹「哪裡有塞車，哪裡就有警察」的交通疏導作為，車多路段請耐心配合警察或義交指揮，並遵守開車「不酒駕」、「不疲勞駕駛」、「不違規」三不駕駛原則，才能安心過好年。