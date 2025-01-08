蔡其昌2026戰台中？　黃暐瀚曝最新民調：在「這兩群人」有高滿意度

▲國民黨立委江啟臣、民進黨立委蔡其昌。（合成圖／資料照）

記者郭運興／台北報導

2026九合一縣市長選舉受到矚目，根據《TVBS民調中心》最新「台中市長可能人選民調」，若國民黨推派藍委江啟臣，而民進黨由綠委蔡其昌參選，有43%支持江啟臣， 36%選擇支持蔡其昌，雙方僅差距7個百分點。對此，媒體人黃暐瀚7日分析，目前民進黨內民調最高的就是蔡其昌，且12強棒球獲得年輕族群跟棒球迷這很高的滿意度，但以自己的了解，蔡其昌目前的方向沒有要參選，現在民進黨比較積極的是何欣純。

據《TVBS民調中心》公布的「2026台中市長可能人選民調」，調查結果顯示，國民黨江啟臣對決三位民進黨可能人選皆是領先；民進黨方面，則以蔡其昌參選最具戰力。若國民黨推派江啟臣參選，而民進黨由蔡其昌參選，有43%市民支持江啟臣，蔡其昌支持度為36%，雙方差距僅7個百分點，另外22%未決定。

▼2026台中市長可能人選民調。（圖／TVBS民調中心提供）

黃暐瀚於節目《少康戰情室》分析，其實自己是台中人，這份民調離目前民意現實，應該非常非常接近。第一個，8年前江啟臣跟盧秀燕競爭參選台中市長時，就已經君子風度禮讓，現在江啟臣成為了立法院副院長，之前還是國民黨黨主席，又跟韓國瑜院長是兄弟之誼，所以國民黨絕對是推派江啟臣，當然藍委楊瓊瓔也非常資深，可是民調一比，還是江啟臣勝出，所以這沒有什麼疑慮。

黃暐瀚認為，在這種狀況下，現在台中市執政的是盧秀燕，不僅是國民黨、滿意度又高，因此對民進黨來講，挑戰會相對困難，所以就會指向黨內民調最高的人，就是「蔡其昌」。

黃暐瀚指出，去年11月世界12強棒球賽身為中職會長的蔡其昌，不僅到了日本更與球員互動，這在年輕族群跟棒球迷這兩塊當中，有很高的滿意度，但目前以自己的了解，蔡其昌目前的方向，根本沒有要選2026台中市長，只想好好當立委、專注棒球運動，尤其3月職棒又要開打了，所以如果現在問蔡其昌，他一定會說「專心現在的事情，沒有想2026」。

最後，黃暐瀚強調，蔡其昌民調就是比較高，目前民進黨內比較積極且認真在跑行程的是「何欣純」，但民調差距離得有點遠，可是離選舉還有將近2年時間，後續還會有變化。

▼2026台中市長可能人選民調。（圖／TVBS民調中心提供）





本次由《TVBS民調中心》所做台中市長選舉民調，調查時間為2024年12月26日至2025年1月6日間進行，調查時間涵蓋每日18:30至22:00，並以電話後四碼電腦隨機抽樣方式進行，有效樣本數為806位20歲以上的台中市民，樣本範圍覆蓋台中市各區，調查結果的抽樣誤差在95%信心水準下為±3.5個百分點，經費來源為《TVBS》。