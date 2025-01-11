高雄球棒隊「超派」！戴安全帽狂砸精品店　到案稱租賃糾紛　

記者吳奕靖／高雄報導

知名社群《社會事新聞影音網》流出一段球棒隊砸店的畫面，表示是位於高雄市大社區的店家被砸，詢問警方之後，確認的確有這起案件，而事件起因爲店家老闆跟別人有汽車租賃糾紛，但案情似乎並不單純。

▲頭戴安全帽的幾名男子拿球棒砸毀精品店 。（圖／翻攝社會事新聞影音）

影片當中就看見四名男子拿著球棒就開始狂敲大門玻璃，直到玻璃碎裂之後就趕緊離開，整個過程不僅有監視器畫面，還有人「現場錄影」，事後再將影片PO網，似乎早有預謀！警方接獲通報之後，迅速展開調查，確認這起案件發生在8日凌晨3時左右，被砸的是為在大社區一間精品販售店。

▲頭戴安全帽的幾名男子拿球棒砸毀精品店，店面玻璃全碎後才離開。（圖／翻攝社會事新聞影音）

警方表示解負責人22歲的邱姓男子遭陌生男子持棍敲打店家大門後駕車逃逸，造成大門玻璃及現場一部普重機車後視鏡遭毀損，損失約新臺幣7萬元。疑因汽車租賃糾紛遭挾怨報復，被害人邱男僅說自己租車給另位鍾姓男子使用，但是何時提供跟一些細節均交代不清，僅提因租車問題發生口角，進而遭對方毀損報復。

警方目前已將涉及砸店的車輛所有人，20歲的張姓男子查緝到案，並持續清查其他涉案犯嫌，雖然他到案之後，供詞跟邱姓老闆類似，不過案情恐不單純，警方認為雙方推託其詞，目前已報檢指揮偵辦，細節部分還在釐清。目前先依毀損及妨害秩序方向偵辦，追求幕後真正的藏鏡人。





▲警方將涉案的駕駛帶回派出所調查 。（圖／記者吳奕靖翻攝）