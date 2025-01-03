嫌太慢剪車狂砸賓士C300　惡駕駛身分曝...7天前國1對槓砂石車

記者鄧木卿／台中報導

台中市廖姓男子元旦當天中午開著白色C300賓士車，行經市政北一路時，後方45歲葉姓男子不滿廖車速太慢，竟然超車攔截，葉男一下車就拿球棒當街猛砸後擋風玻璃，廖男心生畏懼報警，眼尖網友發現，葉男開的紅色現代休旅車，和去年12月27日發生在國道1號攔截砂石車，似乎是同一人，直呼行徑太囂張，台中警方已透過車牌傳喚葉男到案說明。

1月1日中午左右，台中廖男開車行經西屯區文心路三段與甘肅路二段路口時，後方開休旅車的葉男，不滿他車速緩慢，一路尾隨，幾分鐘後，2車開到市政北一路與惠民路，葉男強行剪車，一下車就拿球棒猛砸廖男車輛，造成後擋風玻璃，右後照鏡毀損。

▲▼不滿前方賓士車車速慢，竟當街攔截持球棒猛砸。（圖／翻自社會事新聞影音）

影片PO網後，有眼尖網友發現，這輛紅色現代休旅車去年12月27日曾在國1新竹交流道和1輛砂石車發生追逐，紅車竟還斜插擋車，駕駛隨後持球棒下車，並朝砂石車駕駛座的車窗猛砸，之後兩車還在國道上蛇行。

警方初步研判是同一人所為，查出涉案的是葉姓男子，將傳喚他到案，全案依毀損罪嫌送移送台中地檢署偵辦。

▲▼葉日前才涉嫌在國道攔截砂石車，還用球棒狂砸車門。（圖／記者爆料網提供）