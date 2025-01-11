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最凍時刻還沒到！專家曝：台北可能觸及寒流標準　下週三北部驟冷

▲▼天氣 低溫 大陸冷氣團 寒流 路人包緊緊 禦寒。（圖／記者屠惠剛攝）

▲下週一清晨將會出現5度低溫，台北測站可能會短暫觸及「寒流」標準。（圖／記者屠惠剛攝）

記者葉國吏／綜合報導　

強烈大陸冷氣團持續發威，但最冷的時刻還沒到。專家提醒，下週一清晨將會出現5度低溫，台北測站可能會短暫觸及「寒流」標準。另外，下週三強冷空氣報到，北台灣氣溫驟降、越晚越冷，強度只比這波稍弱。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，今(11)日至明(12日)晨、「強烈大陸冷氣團」籠罩，大台北東側、東半部有局部短暫雨，中南部多雲時晴；北台白天高溫約僅14、15度，整天持續陰冷，中南部早晚冷，今晚、明晨部分平地的最低氣溫仍在10度以下。農漁養殖業、應注意氣象署「低溫特報」的調整，作好防寒措施，民眾亦應注意保暖、以保健康。

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今日高山仍有飄雪的機率。各地區氣溫為：北部8至14度、中部11至20度、南部11至22度、東部10至19度。

▲▼下週三(15日)另一波鋒面雨帶(左圖)挾強冷空氣南下、北部、東半部轉有局部短暫雨，北台氣溫驟降、愈晚愈冷。（圖／洩天機教室）

▲下週三(15日)另一波鋒面雨帶(左圖)挾強冷空氣南下、北部、東半部轉有局部短暫雨，北台氣溫驟降、愈晚愈冷。（圖／洩天機教室）

明日白天至下週一(13日)清晨、仍受「強烈大陸冷氣團」影響，天氣轉晴冷，白天因陽光加熱、氣溫稍回升，入夜「強輻射冷卻」發威，將創此波平地的最低氣溫、甚至於出現5度左右的「極端低溫」，而台北測站亦有短暫觸及「寒流標準」的機率，應續注意保暖、防寒害。

下週一白天起至週二(14日)各地晴朗穩定，冷空氣漸減弱、逐日明顯回暖，早晚氣溫仍偏低。下週三(15日)另一波鋒面雨帶挾強冷空氣南下、北部、東半部轉有局部短暫雨，北台氣溫驟降、愈晚愈冷。下週四(16日)至週五(17日)晨強冷空氣籠罩，氣溫降至最低。下週五白天起至下下週(19)日、冷空氣逐日減弱。最新各國模擬的強度，僅比目前這波稍弱，以「大陸冷

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