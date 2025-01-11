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快訊／合歡山兩波降雪！　厚度達3公分

▲▼合歡山下雪厚度3公分。（圖／民眾提供）

▲合歡山下雪厚度3公分。（圖／民眾提供，下同）

記者高堂堯、葉國吏／南投報導　

強烈大陸冷氣團持續發威，南投縣合歡山於昨晚（10日）9點多及今早（11日）6點多分別降下兩波瑞雪，積雪厚度0.8至3公分。

▲▼合歡山下雪厚度3公分。（圖／民眾提供）

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▲▼合歡山下雪厚度3公分。（圖／民眾提供）

跟中中央氣象署資料指出，今天白天北部及東北部高溫僅14-16度，花東及中南部地區17-22；北部、東北部2000公尺以上及中部3000公尺以上高山有降雪的機會。

▲▼合歡山下雪厚度3公分。（圖／民眾提供）

▲▼合歡山下雪厚度3公分。（圖／民眾提供）

位在南投的合歡山於昨晚（10日）9點多及今早（11日）6點多分別降下兩波瑞雪，目前稍微停止，積雪厚度0.8至3公分。

▲▼合歡山下雪厚度3公分。（圖／民眾提供）

▲▼合歡山下雪厚度3公分。（圖／民眾提供）

由於合歡山路面積雪，公路局出動鏟雪車。公路局指出，台14甲線翠峰至大禹嶺(18K-41.5K)昨(10)夜實施預警性封閉路段，將於今(11日)晨7時解除恢復交通。

▲▼合歡山鏟雪車。（圖／民眾提供）

▲公路局在合歡山出動鏟雪車。

惟經本局派員檢視路況，鳶峰至大禹嶺(24K-41.5K)部分路面(肩)仍結冰(積雪)未融限加掛雪鏈通行，請用路人小心駕駛並注意沿線交維警示措施。

▲▼合歡山鏟雪車。（圖／民眾提供）

提醒用路人，高山氣候嚴峻變化迅速，管制路段仍視現況機動調整；另依114年合歡山雪季公告事項，下(積)雪或路面結冰時，甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車及各類機、慢車(含大型重型機車)，禁止進入管制路段。

▲▼合歡山鏟雪車。（圖／民眾提供）

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