強冷氣團猛攻「台北11.3度」創入冬新低　下周一氣溫再崩跌

▲強烈冷氣團影響，今晨台北出現11.3度低溫，創入冬新低。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

強烈冷氣團猛攻，今晨台北站出現11.3度低溫，創下今年入冬以來最低溫；明天和下周一清晨輻射冷卻助攻，下周一溫度會更低，預計要周一白天才能回暖，不過下周二晚間到下周三將再有另一波冷氣團南下，又將再有一波降溫，下個周末才會回暖。

中央氣象署預報員曾昭誠表示，強烈大陸冷氣團影響，今天清晨各地溫度低，蠻多地區出現12度以下低溫，部分地區有10度以下低溫，這波冷空氣將影響到後天清晨，下周一白天溫度稍微回升，但很快的，下周二晚上到下周三又有另一波冷氣團南下，下周三明顯轉冷，預計要到下個周末才會回暖。

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今天白天水氣減少，降雨區縮小，曾昭誠指出，白天降雨縮小剩基隆北海岸、大台北、東半部、恆春半島，西半部則是零星飄雨，高海拔降雪機會大幅降低。

▲▼未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度趨勢上，曾昭誠說明，今天清晨各地溫度低，「台北站今晨出現11.3度，創下今年入冬以來最低溫」，另今天中南部有太陽，白天溫度可回升到22度，北部、宜蘭14到16度，今入夜到明晨溫度再度下降，因雲量偏少關係，明天清晨輻射冷卻影響比今天明顯。

曾昭誠進一步指出，明天清晨西半部、大台北、近山區輻射冷卻較明顯，西半部低溫約11到12度，宜蘭11度，空曠地區可再低1到2度，特別是竹苗丘陵，有廣泛10度以下低溫，降雨區縮減為迎風面地區；下周一白天各地溫度回暖至20度上下，下周二入夜到下周五又有另一波冷氣團南下，溫度會再次下降。

至於下周一清晨台北站低溫是否可能再創新低，曾昭誠表示，周日到下周一清晨有輻射冷卻影響，低點比今天更明顯，其中下周一清晨輻射冷卻顯著，近山區、西半部溫度會更低，台北站溫度類似，降幅是否會超過今天清晨，要看輻射冷卻程度而定。

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨方面，曾昭誠分析，今天水氣減少，今明兩天環境偏乾，且維持到下周二白天，下周二晚間南方水氣輸入，迎風面地區降雨增加，下周二、下周三降雨機率上升，北部、東半部、中部山區和南部有降雨機會，下周四環境轉乾，僅剩東半部有零星到局部降雨。