京華城案促成跨黨派共識　要求北市府速研議取消20%容積獎勵

▲京華城改建案工地。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市議會10日進行總預算政黨協商，一路自上午9點30分馬拉松式協商7小時到下午4點。過程中，朝野一致支持民進黨議員許淑華日前在工務委員會中，要求市政府盡速研議撤銷京華城20%容積獎勵，做成綜合決議。許說，會全力監督蔣萬安市府，為這件天大弊案做收尾。

民進黨議員許淑華日前在工務委員會提案，要求市政府盡速研議撤銷於111年11月公告的西松段三小段156地號京華城基地的細部計畫，回歸到原都市計劃，也就是取消20%的違法容積獎勵。提案獲得市議會跨黨派支持，做成綜合決議。

國民黨議員游淑慧也提到，議會跨黨派的這項綜合決議對市府下週召開學者專家會議的來說，可以是支持的力量，也是一個催促執行的壓力。她說，盡快取消不正當的容獎，才是回歸公平正義的開始。

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許淑華表示，京華城案起訴至今兩週，台北市長蔣萬安仍只說著「再研議」的空話，遲遲不敢作為。身為台北市民意代表，她認為，柯文哲個人的法律責任，應尊重司法判決；但台北市政府身為主管機關，必須為市民負起責任，妥善善後。

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因此，許淑華在第一時間貫徹市議會監督的職責，於工務委員會提案京華城善後方案。並在10日的會議中，難得不用經過表決，提案獲得所有跨黨派議員支持。這表示鼎越財團必須放棄20%涉嫌不法容積獎勵已是共識。

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「很高興，自從我挺身揭露案件以來，經過一年多努力，案件調查與討論終於告一段落。」許淑華說，接下來我會全力監督蔣萬安市府，為這件天大弊案做收尾。