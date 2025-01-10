饗饗食物中毒通報+3！累積56人受影響　用餐時間集中這兩天

▲北市法務局消保官到「饗饗」現場稽查。（圖／台北市法務局提供）

記者洪巧藍／台北報導

台北市信義區「饗饗微風店」疑似食品中毒案件，根據北市衛生局最新統計，截至1月10日上午4時累計通報56人，影響人數再增3人；分析個案用餐時間，集中在1月5日與6日兩天。

北市衛生局今（10）日上午公布最新統計，114年1月7日陸續接獲醫院通報信義區「饗饗微風店」疑似食品中毒案件，截至1月10日上午4時累計通報共計56人。分析56名個案用餐時間，於1月5日用餐人數共計42人，1月6日用餐人數為14人，衛生局將持續追蹤各醫療院所及衛生單位通報情形。

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北市衛生局昨日已會同疾管署及食藥署前往進行流行病學調查，北市衛生局食藥科科長林冠蓁表示，昨日疾管署防疫醫師、食藥署人員有到現場初步了解供餐與人員狀況，後續疾管署還會安排問卷調查，還要一段時間。另一方面，北市衛生局7日稽查採集4件環境檢體帶回與人體檢體比對，涉及細菌培養，最快要一周、14日才會有結果。

林冠蓁也提到，業者已經提出改善報告，但是否復業還是要觀察個案通報狀況，要超過24小時無新增個案才會同意復業。

北市衛生局呼籲民眾於同時段、同地點用餐如出現不舒服之症狀，請儘速前往就醫，並第一時間告知診治醫師相關飲食史，以利醫療院所進行通報。