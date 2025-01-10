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內政部小編曬哏圖防寒注意事項　網笑翻：進擊的冷氣團

強烈大陸冷氣團影響下，全台都能感受到明顯降溫。（示意圖，本刊資料照）

圖文／鏡週刊

受到強烈大陸冷氣團影響下，全台都能感受到明顯降溫，中央氣象署也針對13縣市發布低溫特報，提醒民眾注意保暖。內政部臉書粉專小編今（10）日曬出一張致敬《進擊的巨人》哏圖，提醒使用電暖器及熱水器的防寒注意事項，該篇po文曝光後，吸引許多網友留言按讚。

氣象署針對全台13縣市發布低溫特報，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣及宜蘭縣亮起「橙色燈號」，達到非常寒冷等級，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣及金門縣為「黃色燈號」，有10度以下氣溫發生的機率。

面對全台低溫來襲，內政部臉書小編今也特地po文，曬出一張致敬《進擊的巨人》哏圖，「強烈冷氣團發威，全台各地氣溫偏低。這幾天，又想起了離不開被窩的恐懼……」強調週末起冷空氣將再度增強，請大家記得做好保暖。

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該篇po文內容也提到，使用電暖器，請務必保持1公尺以上的安全距離，避免周圍有可燃物。睡前也要記得關閉電暖器或設定自動關閉時間，以免長時間運轉造成危險。使用電暖器時，插座應獨立使用，若發現插座老舊或毀損，請即時更換，確保用電安全。天冷時，大家因容易緊閉門窗，提醒大家要記得保持空氣流通，尤其使用熱水器時，務必確認通風狀況，避免一氧化碳中毒的危險。「讓我們一起溫暖、安全過冬！」

內政部小編曬哏圖防寒注意事項　網笑翻：進擊的冷氣團

▲ 內政部臉書小編特地po文，曬出一張致敬《進擊的巨人》哏圖。（翻攝自內政部臉書）

這篇致敬《進擊的巨人》哏圖光後，引起許多網友湧入留言，「進擊的冷氣團」「獻出你的暖暖包吧」「所以內政部是調查冰團嗎」「人類終於想起，那巨大的恐怖……」「畫的很好，藍色奇行種」「這藍白設計很到位」。


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