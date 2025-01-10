桃園年貨嘉年華登場　百餘攤商賣年貨不忘寒冬送暖

▲桃園市寒冬送暖暨年貨嘉年華活動開鑼。（圖／伴手禮協會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

114年桃園市寒冬送暖暨年貨嘉年華活動，10日在桃園展演中心藝文廣場登場，迄21日截止。該活動經桃園市伴手禮協會登高一呼，各界愛心紛湧，捐輸逾200萬元民生物資，桃園巿議會議長邱奕勝攜手全市13區里長聯誼會協力送暖，將愛心物資轉送清寒家庭，同時和伴手禮協會理事長林運鍾為年貨嘉年華活動開鑼。



議長邱奕勝表示，年貨嘉年華活動，將桃園巿在地生產的精品、美食及農特產品等年節應景商品齊聚ㄧ堂，提供民眾採辦年貨的最佳選擇。為期12天的年貨展售，百餘攤位提供各種年節禮品，有在地特色的山產、土產，應有盡有，不用辛苦遠赴台北迪化街，就可以輕鬆購買所有年貨禮品。

▲百餘攤位提供各種年節禮品。（圖／記者楊淑媛攝）

為回饋現場民眾，主辦單位桃園市伴手禮協會還推出好康大放送，有義剪，也備有桃園各農會生產的生鮮時蔬、香Q白米、優質草花、好吃的麵筋、廚房醬料等多種神秘好禮，要在10、11、12、18、19日等這五天各擇一樣分送給到場民眾，數量有限、送完為止。

而分送時間除10日上午10：30，11、12、18、19日等這四天都是下午14：30。10日送蔬菜，不到十分鐘就送完，桃園巿伴手禮協會籲請來客民眾，11日送草花，請儘早到場。為期12天的年貨嘉年華活動，營業時間也不同，假日是上午10：00到晚上22：00，平日則是下午14：00到晚上22：00，歡迎民眾前來採買年貨。