買年貨做公益！　桃園年貨嘉年華10日起藝文廣場展售

▲桃園年貨嘉年華即將於藝文廣場展開。（資料照／伴手禮協會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「114年桃園市寒冬送暖暨年貨嘉年華」活動，10日至21日在桃園展演中心藝文廣場展開。桃園市伴手禮協會向各界募得價值逾200萬元民生物資，也將在10日開幕當天，透過桃園巿13區里長聯誼會轉送到清寒家庭。

桃園市伴手禮協會理事長林運鍾表示，協助邀集知名優良品牌廠商及各農會、模範小農及團體進駐，捐輸愛心的廠商也會加入年貨嘉年華展售行列，百餘攤位提供年節禮品琳琅滿目，禮盒、伴手禮、農特產品、可口美食、南北雜貨等，物美價廉。

年貨嘉年華活動營業時間，假日是上午10：00到晚上22：00，平日則是下午14：00到晚上22：00。「民眾只要到場，就是送暖，就是做公益。」林運鍾說，為了回饋到場民眾，也將推出來客有禮，好康大放送，計有桃園各農會生產的生鮮時蔬、香Q白米、優質草花、知名品牌麵筋等多種神秘好禮，將於10、11、12、18、19日這五天，各擇一款分送給到場民眾，數量有限、送完為止。

五天分送時間不同，10日上午為10：30起，11、12、18、19日等這四天都是下午14：30起。另外，也推出義剪服務，讓新年容光煥發，義剪時間也不一樣。10日當天是上午10：00到12：00止，而11、12、18、19日等這四天都是下午14：00起到16：00止。這五天每天兩小時為限，想找好康的民眾，可別錯過了。