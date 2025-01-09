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寒冬送暖　台東馬偕為社區健檢並送棉被

▲台東馬偕寒冬送暖活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東馬偕寒冬送暖活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

隨著寒流一波波來臨，社區中有許多貧病老人亟需關心。台東馬偕歲末啟動「愛鄰如己」關懷弱勢族群的愛心活動，於9日早上針對東海里長者、居家護理個案、社服貧病個案，兵分三路進行關懷行動。

住在長沙街路尾小眷村的蕭家，家中有二位年邁老人，母親中風、父親失智，兒子提早退休照顧二老。台東馬偕居家護理師定期去家中更換鼻胃管，發現這家三口相依為命的景況。

台東馬偕陳惠玲牧師帶著醫院團隊、志工，連同東海里吳信億里長一同步行來到家中，表達關心並為他們祝福，也致贈石墨烯棉被及營養品，老人臉上露出久未見的笑容。

吳奶奶已90歲一直都獨居，去年某日早晨里長發現她未到公園運動，原來奶奶洗澡時不慎摔斷了肋骨，跌倒在地上無力對外求助，所幸里長機警請人來協助就醫，讓奶奶不致發生遺憾。

探訪團隊到家時，吳奶奶對大家訴說這段意外，恍如昨日一般清晰。團隊聆聽著這段往事，也為奶奶獨居的安全擔憂，深深感受到鄰里互助的重要性。離開前陳惠玲牧師為她祈禱，希望將上帝的祝福帶給她。

台東馬偕歲末啟動的「愛鄰如己」關懷弱勢族群的愛心活動，早上也在東海里辦公室設立健檢站。為社區老人量血壓並做大腸癌檢查，當日東海里吳信億里長通知了社區年長或貧困老人響應熱烈，當日約來了40人，一一來到辦公室受檢。

除了讓老人在寒冬可以注意自己身體，也一一贈送長者石墨烯棉被及營養品，期待他們都能溫暖健康過冬。關懷弱勢族群是馬偕在台東設立的初衷，除了以精進的醫療幫助人恢復健康外，也希望可以將溫暖送到各角落。台東馬偕表示: 「愛鄰如己」關懷弱勢族群的愛心活動，往年曾關心過街友、新住民及慢飛天使，近年因疫情而停辦，今年再度恢復，希望未來可以將愛心觸及更多需關心的人。

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