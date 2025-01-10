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骨釘、鋼板留體內10年「痛到無法走路」　移除後40歲男能跑會跳

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣一名40歲男子10年前因車禍左腳粉碎性骨折，他歷經4次手術，並打入8隻骨釘及鋼板，卻無法爬樓梯，還曾因為走路一拐一拐，被誤認是身障者，在某間大醫院求診痛到昏倒，換醫院接受治療後，經該院醫師在鬼月開刀，將他體內的鋼釘及異物清理拔除後，如今不但行走自如，還能蹲下跳起，讓他重獲新生。

▲男子車禍左腿打了8支鋼釘及鋼板。（圖／員榮醫院提供）

▲男子車禍左腿打了8支螺絲及鋼板。（圖／員榮醫院提供，以下同）

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男子說，他十年前騎機車被撞，人在空中翻轉數圈後掉到地上，送醫後發現左股骨嚴重粉碎性骨折，送醫後，醫師如「人骨拼圖」般手術12小時，打入鋼釘及固定的螺絲，雖然術後沒有長短腳，但需長期拄著拐杖及護腰，沒想到左腳感覺更酸、更沒力。

▲男子車禍左腿打了8支鋼釘及鋼板。（圖／員榮醫院提供）

▲員榮醫院骨科主任醫師陳建甫。（圖／員榮醫院提供）

男子指出，當年再回原本開刀醫院檢查，拍了X光才發現原來固定鋼釘的螺絲變斜，醫師警告他如果不馬上處理，未來將再次骨折。他改到中部某醫學中心就醫，改用鋼鈑將斷掉的地方包起來，並打入8隻強化螺絲，並被告知不需要拔除，可以永久使用，但只要天氣要變天，便痛到無法走路，連爬樓梯都成問題。

他說，會到員榮就診很意外，他原本在中部某教學醫院就醫，某次看診後一出醫院門口就昏倒，一名護理人員經過，將他救醒，聽了他的描述介紹他找員榮骨科主任醫師陳建甫，並選在農曆7月開刀。在醫師將他骨頭內的骨髓釘拔掉，鋼板全部清理乾淨後，如今走路、爬樓梯、跑步、跳躍都不成問題。

▲男子車禍左腿打了8支鋼釘及鋼板。（圖／員榮醫院提供）

▲員榮醫院將男子左腿8支螺絲及鋼板清除如今已經康復。

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