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22歲牛郎遭活活打死！紅牌鴨王判12年　頸刺「狂」字同夥判11年

▲▼牛郎命案主嫌。（圖／記者許權毅攝）

▲台中牛郎命案主嫌李男今遭判刑12年。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中市一間牛郎店（私人招待所）去年發生命案，李姓負責人不滿旗下王姓牛郎欠債60萬，逼迫簽下500萬本票，又夥同吳姓員工把王打到傷重死亡。台中地院今日一審宣判，依傷害致死罪判處李男12年、脖子上次有「狂」字的同夥員工吳男判11年刑期。

▲台中牛郎命案,吳男。（圖／民眾提供）

▲同夥員工吳男，脖子刺「狂」，遭判囚11年。（圖／民眾提供）

回顧該案，台中北區一間隱藏在住商大樓的私人招待所傳出命案，22歲王姓牛郎到李男招待所工作，期間多次同意酒客賒帳，前後累積60萬元。雙方協調後，王男簽下6張總計540萬本票，也遭辭退。

▲當時李男（右）身穿羽絨外套與王男（左）一同進入招待所談判。（圖／ETtoday資料照）

去年1月12日上午，李男夥同吳姓員工將王男約到店裡，雙方發生口角，李吳2人痛毆王，導致王頭部重創、失去意識。李等人沒報警，還把王男父親找來招待所喬債，王父發現兒子已經奄奄一息，送醫後仍傷重死亡，李吳2人被依傷害致死罪嫌起訴。

先前開庭，李男與吳男都認罪。王男家屬辯護律師則表示，與李男家屬先前已經協商過，賠償第一期300萬元，對方卻沒有如期（原訂去年12月1日）給付，讓被害家屬有受騙感覺，剛剛開庭前改口今年3月會給付，但也不確定，若未給付第一期，不同意改為通常程序審理。

李男則說，因為都在羈押，是家人協助處理。李男辯護律師表示，原先李男爺爺、奶奶同意以300萬調解，但爺爺卻突然反悔，今日有接到李男媽媽電話，表示爺爺已經年事已高，願意協助承擔300萬，惟過年期間難以籌措資金，希望在3月給付，後續每月5萬也會如約，並非要訛詐被害者家屬。

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