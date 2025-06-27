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快訊／愛情+毒品！碩士醫美總監離不開他　燒死叼菸惡男判14年

▲▼勸架女就是小三！叼菸惡男被女友撞見帶她買早餐...動手點火殺人未遂偵辦。（圖／記者許權毅攝）

▲台中「叼菸惡男」李男撞死矽品工程師，隔月遭女友謝女點火燒死，謝女今被判處14年刑期。（圖／ETtoday資料照）

記者許權毅／台中報導

台中市一名「叼菸惡男」李男駕車撞死矽品工程師，犯後態度差，引起撻伐，不料李男隔月跟女友謝女吵架，遭潑油點火活活燒死。謝女自稱因疾病染毒，在人生脆弱時遇上會提供毒品的李男，情感、毒癮都離不開李男。謝女殺人案件25日起由台中地院國民法庭密集審理，今日11時50分宣判，判處謝女14年刑期，可上訴。謝女今日到庭聽判，聽聞後僅說「謝謝法官」，想轉頭找母親。

▲▼台中叼菸惡男撞死工程師，移送時數度鞠躬道歉，泣不成聲。（圖／記者鄧木卿攝）

▲李男撞死矽品工程師後，態度惡劣，引起眾人撻伐。（圖／ETtoday資料照）

▲▼10年前屁屁中彈...今又被燒重傷！叼菸惡男超亂生活圈如炸彈。（圖／民眾提供）

回顧案情，李男當時撞死29歲矽品工程師後，獲得交保，結果事隔一個月，與女友謝女發生嚴重爭吵，謝女帶著擁槍的乾哥陳男找上李男，謝女與李男當街嚴重爭吵，憤而持剛購買的一桶汽油往李男潑灑，李男還拿起汽油桶放在謝女眼前，挑釁要求繼續潑灑，謝女情緒失控，拿出打火機進入李家，點燃李男身上汽油，李在搶救數天後身亡。

謝女自稱大學畢業後從事網路拍賣，後來擔任醫美診所業務總監長達10年，還到國立大學讀在職研究所專班，跟前夫結婚後第二年遇到被害李男，雙方當時都有家庭，但也有共識要各自離婚後在一起。

謝女雖不喜歡李男有販賣哈密瓜錠等毒品，但是自身也有使用毒咖啡包、抽K菸，甚至跟李男在一起後，使用毒品情況加劇，每天會使用5、6次咖啡包，毒癮越來越重。

▲▼叼菸惡男慘叫聲曝！女友大喊「他騙我」動手把他燒成火球。（圖／民眾提供）

▲謝女染毒離不開李男，當時衝進李家朝全身汽油的李男點火。（圖／民眾提供）

謝女稱當天是李的機車沒油，也因為李即將入獄，想和他多相處，自願幫忙去購買汽油，再碰面，後來電話中與李男因為感情問題爭吵、情緒失控，後續目睹李男跟女性友人在一塊，又被李男挑釁，才會一時失控，並沒有想讓李死亡的意思。

昨日庭上，謝女說自己很想道歉，並且當庭起身，轉向坐在訴訟參與人席的李母、李姊。但李母被此舉嚇到，立刻往國民法庭最後方狂奔，陪同出席的犯罪被害人保護協會人員上前安撫，李母不斷痛哭說：「她好可怕！」明顯受到刺激，審判長田德煙馬上向謝女表示，被害人拒絕道歉，要求謝女就座，避免繼續刺激。

▲▼叼菸惡男疑劈腿！女友被綠了點火燒他　乾哥哥持槍助威也被抓。（圖／記者許權毅攝）

▲謝女當時找擁槍乾哥陳男一同前往，李母自稱還向陳男下跪求饒。（圖／記者許權毅攝）

謝女鑑定人、中榮精神科醫師陳韋伶認為，謝女的辨識、事發時行為能力沒有問題，當時處於使用毒品急性期，會出現一些記憶混淆，但應該是物質濫用導致。謝女知道自己做錯事，願意接受審判，以為汽油已揮發、不會造成傷害。

公訴檢察官陳隆翔表示，謝女因為妒火變成怒火，有執行作案計劃的能力，也可以替自己辯解，便是行為能力都正常，不值得同情，但有復歸社會可能性、再犯率低，建議求處14年6月至15年刑期。

謝女辯護律師表示，謝女是因為李男與其他女性有曖昧訊息，才一時情緒失控，並且李男不斷挑釁、嘲笑謝女。謝女家庭背景不佳，當時是不想再度與愛人分離，卻撞見李男與女性外出，認為適用刑法第19條、69條，建議量處7年刑期、監護處分2年。

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