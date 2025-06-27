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霧峰六股庄居民檢舉建商違法施工　多名住戶家門口遭傾倒大量廢棄物

▲▼台中霧峰民眾檢舉建商違法施工，遭傾倒廢棄物 。（圖／民眾提供）

▲台中霧峰民眾檢舉建商違法施工，遭傾倒廢棄物 。（圖／民眾提供）

記者杜冠霖／台北報導

霧峰六股庄守護起家厝自救會今（27）日與時代力量召開記者會，霧峰六股庄居民控訴，因拆遷爭議與建商對簿公堂，沒想到向台中市環保局檢舉建商施工違法的住戶，在一週後全數遭建商惡意傾倒大量廢土於家門口，質疑環保局內部有人洩密給建商，讓建商得以用傾倒營建廢棄物的方式恐嚇住戶，要求監察院介入調查。

▲▼台中霧峰民眾檢舉建商違法施工，遭傾倒廢棄物 。（圖／民眾提供）

時代力量今陪同受害住戶在監察院門口召開「洩密追殺吹哨者？台中市環保局出來面對：向監察院檢舉」記者會，自救會會長塗美珠表示，我們的祖父輩是霧峰林家的佃農，自日本時期便在此地居住，多年來定期繳納租穀與租金。沒想到在2023年，霧峰林家地主無視原住戶依法享有的優先購買權，無預警將土地轉售給金祥正建設公司，嚴重威脅我們的居住權，迫於無奈我們只好對地主提起訴訟。2024年底，我們收到建設公司寄來的存證信函，否認原有租約關係，並要求我們拆屋還地。

塗美珠進一步強調，目前自救會住戶與前地主、建商皆仍在訴訟程序中，建商卻無視司法尚未定讞，擅自拆除我們的起家厝。她呼籲政府正視此案，保障居民的基本居住權，讓住戶能夠守護長久以來的家園。

六股里住戶林先生表示，日前自家前後門皆遭建商傾倒大量廢土，導致出入極為困難，社區內還有另外五戶也遭遇相同情形。建商此舉不僅造成生活困擾，更讓整個社區人心惶惶，居民擔心未來可能出現更進一步的報復行動。

林先生進一步指出，建商的行為完全未顧及住戶安全。一旦發生地震、火災等緊急狀況，救護車恐無法順利進入社區救援，極可能釀成重大人命危險。他強烈呼籲政府正視此事，切實保障住戶的居住權與人身安全。

▲▼時代力量聲援台中霧峰民眾疑遭建商違法傾倒廢棄物。（圖／時代力量提供）

時代力量台中黨部執行長鄒明諺指出，住戶於2025年5月15日前後曾向台中市環保局檢舉建商違法施工。不料不到一週後，所有曾提出檢舉的住戶家門口皆遭建商清倒廢棄物。如此「巧合」難以令人信服，不禁懷疑是否為環保局內部人員洩漏吹哨者個資，導致住戶遭到刻意報復。

鄒明諺強調，台中市環保局身為應保護民眾的政府機關，若真有洩漏吹哨者個資的情事，不僅駭人聽聞，更可能已觸犯《刑法》第132條洩漏秘密罪，並違反《公務員服務法》、《行政程序法》與《個人資料保護法》等法規。今日自救會向監察院遞交陳情書，詳列受害住戶的經過，並提出相關檢舉案號，期盼監察院能徹查此案，讓住戶不再活在威脅之中，避免遭受持續的惡意報復。

時代力量秘書長林邑軒表示，霧峰六股庄的拆遷爭議並非個案，而是居住權保障未被落實的結果。原本應受到法律保障的優先承買權、承租權，卻在實務中遭到蓄意忽視。近日才宣布暫拆的新北新店瑠公圳老宅，即是另一個血淋淋的案例。

林邑軒說明，當優先承買權無法實現，開發方取得土地所有權的程序即可能存在瑕疵，應被視為無效。若為了加速開發利益而發動拆屋還地訴訟，甚至動用其他手段試圖驅趕居民，這些行為都已違背《兩公約施行法》的精神，絕非台灣社會應容忍之事。

▲▼台中霧峰民眾檢舉建商違法施工，遭傾倒廢棄物 。（圖／民眾提供）

▲▼台中霧峰民眾檢舉建商違法施工，遭傾倒廢棄物 。（圖／民眾提供）

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