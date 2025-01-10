打不到自費麻疹疫苗？莊人祥：已挪少量公費疫苗支援　2類人再打

▲疾管署署長莊人祥說明中部醫院麻疹群聚事件。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內發生麻疹群聚疫情，還有確診者足跡公布示警，引起民眾恐慌搶打自費麻疹疫苗。疾病管制署署長莊人祥今（10）日證實，疾管署在不影響公費疫苗情況下，挪出少數疫苗提供自費市場，但不願透露實際數量，僅說「不會太少但也不會太多」，大家若搶打一定不夠。他重申，現階段應自費接種仍集中1981年以後出生2對象，包含醫護人員和要前往麻疹流行區的民眾。

莊人祥今日召開記者會，與台大兒童感染科醫師李秉穎一同說明麻疹疫情。李秉穎指出，麻疹雖為高傳染性疾病，但我國幼兒常規疫苗接種已提供出生滿12 個月、滿5 歲至入小學前各接種1劑麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合(MMR)疫苗，接種2劑疫苗預防效果可達95%以上，近年2劑接種完成率持續高達97%以上，群體免疫高於歐、美、日等先進國家。

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且國內麻疹血清學調查顯示，1981年以前出生者，大多因為感染而有麻疹抗體；另國外針對接種疫苗世代研究顯示，雖少數個案可能因接種疫苗產生的抗體衰退而有感染風險，但感染後症狀較輕且傳染力明顯低於未曾接種疫苗者。

也因此，目前疾管署建議的二類自費接種麻疹疫苗對象，分別是「1981年(含)以後出生，經檢驗麻疹抗體陰性，且15年內未曾接種MMR疫苗之醫護人員」及「1981年(含)以後出生之成人，需前往麻疹流行區(如越南、印度、柬埔寨等；國人常旅遊之日本、韓國非屬麻疹流行區)，且經醫師評估後(如抗體檢驗陰性)需接種之民眾」。

▲▼疾管署說明2類高風險對象要怎麼接種麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗(MMR)。（圖／疾管署提供）

根據食藥署盤點，國內自費麻疹疫苗庫存約2.7萬劑。莊人祥表示，國內過去沒有疫情時，僅有出國人員和醫護接種，自費疫苗儲備量本就不多，這次在不影響公費疫苗的施打狀況下，挪出少量疫苗來供應自費市場使用。

但是被問及數量，莊人祥不願透露，僅說「不會太少也不會太多」，如果大家搶打一定不夠，這個階段還是以這兩類的高風險族群來接種。莊人祥補充，挪過去之後，未來廠商進貨會補回公費疫苗，目前給幼兒常規疫苗使用數量絕對充足。

莊人祥也提到，醫院醫護人員建議由任職醫院提供，診所醫護則可前往疫苗廠商提供的院所接種；至於一般民眾，可以到旅遊醫學門診接種。

▲疾管署說明麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗(MMR)接種禁忌。（圖／疾管署提供）