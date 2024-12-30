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氣象署示警！「若梅山斷層再引發地震」規模恐達7.3

▲▼台灣位於菲律賓海板塊、歐亞大陸板塊交界。 。（圖／氣象署提供）

▲台灣位於菲律賓海板塊、歐亞大陸板塊交界。（圖／氣象署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

嘉義縣梅山今天凌晨3時51分發生規模5.1地震，位處梅山鄉，民眾關切是否與1906年規模7.1梅山大地震相關，中央氣象署地震測報中心主任吳健富今表示，該起地震接近大尖山斷層的破碎帶引起，與梅山斷層無關，但若梅山斷層再引發地震，規模可能接近921大地震規模7.3的震度。

氣象署報告顯示，今晨3時51分發生芮氏規模5.1地震，地震深度12.3公里，震央位在嘉義縣政府東北東方41.8公里（嘉義縣梅山鄉），最大震度嘉義縣阿里山、雲林縣古坑、南投縣信義鄉、嘉義市都有4級。

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吳健富今上午召開記者會說明嘉義梅山鄉發生規模5.1地震的成因，他指出，該起地震發生後9秒發布國家級警報，中部民眾比較有感，北部民眾可能就沒感受到相對震度。

▲▼今日(30日)凌晨嘉義梅山鄉規模5.1地震、1906年梅山地震、1941年中埔地震位置圖。（圖／記者蔡亞樺攝）

▲今(30日)凌晨嘉義梅山鄉規模5.1地震、1906年梅山地震、1941年中埔地震位置圖。（圖／氣象署提供）

吳健富說明，台灣是由菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊碰撞，菲律賓海板塊從西南以每年8公分往台灣東北擠上來，造成台灣陸上斷層線構造都是南北向，包括車壟埔斷層，但也有東西向斷層例如梅山斷層。

吳健富指出，今凌晨地震位置比較接近大尖山斷層的破碎帶引起，離大尖山斷層約10公里的距離。台灣70%地震發生在東部，能量擠壓過程慢慢遞移到西部，西部淺層15至20公里位置蓄積能量後，透過地震釋放能量，凌晨地震就是如此。

他進一步指出，該起地震距離1906年梅山地震的梅山斷層，距離相差10多公里，研判與梅山斷層無關，且與1941年中埔地震的中埔斷層也有一定距離，是破碎帶引起的地震，並非斷層造成的地震。

▲▼2024年中南部地震相當多。（圖／氣象署提供）

▲2024年中南部地震相當多。（圖／氣象署提供）

吳健富說，今年中南部地震相當多，大概以群震方式隨機表現，可區分為5個群震，包括嘉義中埔17筆地震、嘉義朴子5筆地震、嘉義布袋30筆、嘉義義竹10筆、台南佳里24筆，今凌晨的地震則是獨立於這些群震。

吳健富提到，氣象署從前、去年開始在梅山斷層附近加密地震測站的設置，觀測地殼形變位置是否縮短或抬高，判斷能量累積的情形，目前沒看到明顯的能量累積。

他表示，地震規模與斷層長度有關，1906年梅山斷層造成地震規模7.1，如果再引發地震規模可能接近921地震規模7.3。災情程度要視建物相關設施耐震程度，人為構造是否保護室內的安全等，還是要提醒民眾平時做好防震準備。

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