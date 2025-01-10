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五楊高架小貨車追撞2人受傷　零件噴飛「芝麻球掉滿地」畫面曝

▲國道一號五楊高架南向67.3K處楊梅幼獅路段今天凌晨3時許發生小貨車追撞事故，現場一片狼藉。（圖／國道一隊提供）

▲國道一號五楊高架南向67.3K處楊梅幼獅路段今天凌晨3時許發生小貨車追撞事故，現場一片狼藉。（圖／國道一隊提供）

記者沈繼昌／桃園報導

國道一號五楊高架南向楊梅幼獅路段今（10）日凌晨發生2輛小貨車事故，1輛小貨車失控追撞另一輛小貨車，國道一隊據報後立即到場處理，2輛小貨車車駕駛所幸僅受輕傷且意識清楚，警方進行酒測，雙方酒測值均為零，初步研判肇事陳姓小貨車駕駛疑似精神不濟釀禍，真正肇事原因仍待進一步調查釐清。

▲國道一號五楊高架南向67.3K處楊梅幼獅路段今天凌晨3時許發生小貨車追撞事故，肇事小貨車受損嚴重。（圖／國道一隊提供）

▲國道一號五楊高架南向67.3K處楊梅幼獅路段今天凌晨3時許發生小貨車追撞事故，肇事小貨車受損嚴重。（圖／國道一隊提供）

國道一隊指出，大隊勤務指揮中心於今天凌晨3時53分許接獲通報，國道1號五楊高架道南向67.3K幼獅路段，發生2部小貨車事故，立即調派巡邏車到場處理，警消到場後現場散落大批芝麻球等食品，都是邱姓婦人小貨車上掉落，警消為2名駕駛檢傷，分別是48歲陳姓男子與61歲邱姓婦人，2人所幸均受輕傷，但意識清楚經送往楊梅天成醫院救治後幸無大礙。

▲國道一號五楊高架南向67.3K處楊梅幼獅路段今天凌晨3時許發生小貨車追撞事故，肇事貨車被移置五楊分隊。（圖／國道一隊提供）

▲國道一號五楊高架南向67.3K處楊梅幼獅路段今天凌晨3時許發生小貨車追撞事故，肇事貨車被移置五楊分隊。（圖／國道一隊提供）

國道一隊表示，陳姓男子駕駛小貨車，行經五楊高架道南向67.3K幼獅路段時，疑因恍神精神不濟，追撞前方由邱女駕駛的小貨車，2人經酒測後酒測值均為零，肇事原因仍待警方進一步調查釐清。

國道一隊呼籲，用路人應遵守交通安全規則並依速限行車，保持安全距離、注意前方動態，切勿疲勞駕駛，不論駕駛或前後座乘客均應繫妥安全帶，以維持行車安全。

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