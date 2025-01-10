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「繼光香香雞X寶可夢」聯名第2彈！皮卡丘尾巴餐具組台灣才有

▲▼「繼光香香雞X寶可夢」聯名 。（圖／記者蕭筠攝）

▲「繼光香香雞X寶可夢」聯名第2彈來了 。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

連鎖炸雞品牌「繼光香香雞」與「寶可夢」聯名第2彈來了，除了有寶可夢套餐、包裝外，更推出4款周邊小物包括台灣限定「皮卡丘尾巴餐具組」以及「耿鬼隨行杯」等，最低只要加價29元就能獲得，1月13日起限時1個月開賣。

▲▼「繼光香香雞X寶可夢」第2波聯名。（圖／記者蕭筠攝）

▲寶可夢套餐吃得到炸雞、杏鮑菇、墨魚甜不辣。（圖／記者蕭筠攝）

「繼光香香雞X寶可夢」推出第2波聯名，有全新「寶可夢套餐」，內含大份香香炸雞、蒜脆杏鮑菇、墨魚甜不辣（海苔），搭配寶可夢精美牛皮紙袋隨機1款，還送寶可夢磁吸夾隨機1款，售價290元。

▲▼「繼光香香雞X寶可夢」第2波聯名。（圖／業者提供）

▲皮卡丘尾巴餐具組（左）為台灣限定周邊。（圖／業者提供）

▲▼「繼光香香雞X寶可夢」第2波聯名。（圖／記者蕭筠攝）

▲卡比獸保冰／溫袋有著呆萌卡比獸圖案十分可愛。（圖／記者蕭筠攝）

更推出4款超萌周邊，包括台灣限定「皮卡丘尾巴餐具組」，叉子、湯匙的手把處換上皮卡丘尾巴造型，十分可愛，買還送寶可夢布袋，加購價199元；「耿鬼隨行杯」除了杯身印有耿鬼圖案外，杯蓋上還附有「耿鬼小公仔」，容量850ml，加價購299元。

「卡比獸保冰／溫袋」以手提束口設計搭配卡比獸坐著的造型圖案，內層含有錫箔具保溫或保冰效果，加價購299元；「寶可夢磁吸夾盲包」則有皮卡丘、伊布、快龍、胖丁、夢幻及神秘隱藏版共6款，加購價29元，限量1萬個。以上周邊須購買寶可夢套餐才可加購。

▲▼「頂呱呱」跨界合作嘎嫂二伯自創品牌「hahababy」。（圖／業者提供）

▲「頂呱呱」跨界聯名「hahababy」打造全新繽紛包裝。（圖／業者提供）

另，頂呱呱也宣布跨界合作嘎嫂二伯自創品牌「hahababy」推出一系列聯名，把hahababy經典擁抱點點結合炸雞、薯條、甜甜包等商品，再加入可愛「阿勇店員」元素，打造全新聯名包裝，包括「派對組合餐」及「超值套餐」都換上新裝，像是野餐盒、派對桶與桶蓋、飲料杯、封口模、雙面紙袋皆充滿繽紛藍紅白點點圖案，吸睛度滿分。

▲▼「頂呱呱」跨界合作嘎嫂二伯自創品牌「hahababy」。（圖／記者蕭筠攝）

▲絨毛抱枕一共3款式，其中2款只在限定門市販售。（圖／記者蕭筠攝，下同）

更打造限定周邊，有「擁抱金喜刺繡絨毛抱枕」共3款，搭配擁抱點點手拿頂呱呱飲料、炸雞、薯條的模樣，十分可愛，其中，「黃點點」與「藍點點」2款只在6門市限定販售，包括三重正義店、忠孝旗艦店、花蓮店、彰化孔門店、台中學士店及左營環球店。

▲▼「頂呱呱」跨界合作嘎嫂二伯自創品牌「hahababy」。（圖／記者蕭筠攝）

▲小抱枕磁鐵（左）有4款；呱點好運印花布手腕掛繩可掛在手機上超方便。

以及同樣以經典點點設計融入刺繡絨毛、印花細節的「擁抱好運刺繡絨毛包」及「呱點好運印花布手腕掛繩」，凡購買聯名套餐或消費滿219元即可加購，加購價399元起，會員價則為379元起；忠孝旗艦店也變身hahababy快閃店，獨家推出扭蛋機手繪貼紙包（5款）與小抱枕磁鐵（4款），售價皆為100元。

▲▼「頂呱呱」跨界合作嘎嫂二伯自創品牌「hahababy」。（圖／記者蕭筠攝）

▲雙面造型夾盲盒共有6款設計只送不賣。

加碼只送不賣的「雙面造型夾盲盒」，一共有6款造型設計，把hahababy經典點點結合頂呱呱明星商品，角色們手拿雞腿、薯條，十分可愛，更隱藏1款神秘造型，只要於門市單筆消費滿399元即可免費獲得盲盒1個，數量有限、送完為止

門市消費滿179元還可獲得「擁抱金喜呱好運紅包袋2入」，紅包袋內附有刮刮卡1張，獎項有「hahababy商城抵用金」及「頂呱呱相關優惠券」，聯名全系列將於1月15日起至3月31日限時開跑，提醒桃園機場、松山機場店未販售。

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