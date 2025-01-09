經濟壓力大！3寶媽帶童超商匯款投資　台東警保她辛苦育兒費

▲陳女險遭詐騙集團以高息收入詐騙。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

今（9日）上午9時，住在台東縣關山鎮的34歲陳姓3寶媽，因生活壓力大想投資多賺一些錢，被臉書一頁式「小投資、高利潤、無風險」的廣告吸引，掉入詐團話術陷阱，帶著3名稚子至超商匯款，心想成為「會員」後，就可每月領取高額利息。還好她突然有所警覺，轉至關山聯合所向警員李承軒及李嘉欣諮詢，員警不假思索告知「這就是詐騙」！隨後依規定受理報案，並將網頁廣告通報165反詐騙中心，避免再有民眾落入陷阱。

因為要養育3個小孩，生活壓力頗大，陳女想多賺些錢減輕生活壓力，結果從FB社群中看到標榜「無風險、小額投資、高利息」等話術的一頁式廣告，原本不想理會的她，在一次又一次廣告不斷出現下也心動了。

陳女加「老師」LINE後，詐團見魚兒上鉤，立即傳送一組序號，要她至超商櫃員機操作輸入，並將列印出來的新台幣5萬元繳費單，拿至櫃檯結清，如此一來，她馬上就可成為「高息」會員，並享有高額回饋金。

所幸她看著3名稚子，警覺心大起，牽起小孩的手，轉而向關山聯合所警員諮詢。就是這麼一個動作，讓陳女保住育兒金！員警除依規定受理報案外，另請陳女以手機掃一下QR-Code，就可連結至內政部警政署「打詐儀錶板」專網，內有5項重要功能，包含美化專網頁面、提供常用詐騙話術、公布每天詐騙手法前5名、各縣市詐騙數據統計、各縣市每天案例。可一手掌握最新詐騙訊息，以提升防詐免疫力。

關山警察分局呼籲民眾，對於「一頁式投資廣告」，務必要提高警覺，而且只要提到「匯款」或「領錢」等關鍵字，就一定是詐騙！只要有任何疑慮，請撥打165反詐騙專線，或110報案電話，亦或者撥打分駐所電話，也可直接至警所臨櫃諮詢，警察非常願意提供協助，避免民眾掉入詐騙圈套。