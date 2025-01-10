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「淪豬仔」陸男星今晚搭機返家　央視：泰警稱是人口販運受害者

▲大陸演員王星（星星）獲救。（圖／翻攝微博）

▲大陸演員王星（星星）獲救，陸方安排之下今晚返回大陸。（圖／翻攝微博）

記者任以芳/綜合報導

中國失聯男星「星星（王星）」前往泰國拍戲疑似遭詐騙集團拐去緬甸，目前人已經平安被救出。《央視》稍早報導證實，中國籍男演員王星將於今日10日晚間乘機返回中國。

《央視》報導指出，泰國警方稱，經初步調查確認中國籍男演員王星為人口販運受害者。其於本月3日入境泰國，隨後越境進入緬甸妙瓦底。泰國警方7日將其找到並接回泰國。

回顧該起事件，中國男演員王星（星星）3日凌晨前往泰國拍戲，中午傳出失聯，疑似遭詐騙集團綁架到緬甸，經過四天搜尋，1月7日，泰國總理和警方證實已找到王星。達府警方接到緬甸邊境衛隊副指揮官通知稱王星已被帶到緬甸一側的邊境，

根據泰國媒體釋出畫面，王星被找到後，頂著一顆光頭，神情憔悴，已隨泰國警方回到曼谷。但如今說法各方不一，司機稱他是自願前往，但王星說是遭欺騙前往表演，實際被關了起來，同棟樓裡還有50個中國人受困。

泰國文華律所8日也發表聲明，正式接受王星的委託，指派律師作為其法律代理人，為其本人及家屬提供全面的法律服務，該律所接獲其他受害失蹤案件。

《環球時報》引述泰國《mgronline》網站昨天9日報導，泰國皇家警察總署督察長塔查猜昨9日在接受中國媒體採訪時表保釋，泰國警方先把王星及其親屬送回中國，並繼續調查此案有關問題，並且證實有這件事，坦承已經瞭解到網傳25歲中國模特楊澤琪在泰緬邊境失蹤和21歲吳姓的女子前往泰國失聯的情況。

兩者的情況與王星有相似之處，前者親屬在網上發佈了求助信息，目前泰國警方正在核實情況；後者的父親向泰國警方致信請求幫助尋找女兒，塔查猜表示，已獲得搭載吳某某汽車的司機訊息，會努力將吳某某接回來。

▼王星淪豬仔「自述遭剃頭過程」　被武裝人員推上車才知出事。（圖／翻攝自微博）

外送用▲▼王星淪豬仔「自述遭剃頭過程」　被武裝人員推上車才知出事。（圖／翻攝自微博）

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