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救護車駕駛「搞錯醫院」！日女延誤7分到院　經搶救仍不治

▲▼救護車。（示意圖／CFP）

▲日本一名救護車駕駛搞錯轉送醫院，導致患者延誤7分鐘才抵達醫院。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本千葉縣成田市發生救護車搞錯醫院，導致延誤病患送醫7分鐘的事件。該名病患經搶救後，最終在院內被宣告死亡。對此，負責該起救援案件的消防部門發表聲明道歉，不過也強調，病患的死亡與延誤到院無關。

根據《千葉日報》報導，成田市消防本部9日發表聲明，承認有一名負責駕駛救護車的隊員在值勤時搞錯目的地醫院，導致病患差點被送往另外一間醫院。事後救護車隨即將病患送往正確的接收醫院，但原本7分鐘的路程卻因此拖延至14分鐘才抵達。

成田市消防本部指出，119於7日晚間7時15分接獲民眾通報稱，有一名住在成田市的女性失去意識且沒有呼吸，消防本部隨即派出3名隊員趕往現場，並在當晚7時20分抵達。

救護人員在抵達現場16分鐘後，將女病患送往醫院。然而負責駕駛的隊員卻搞錯目的地，開往另一間醫院，中途才發現有異，立即改道往原本預計前往的方向。

消防本部表示，該名女性在救護人員抵達時已經處於心肺功能停止狀態，且救護隊員在現場及在車內都有進行急救措施，雖然最終抵達醫院後仍被宣告死亡。但院方醫師指出，延誤抵達與患者死亡並無直接關係。另一方面，消防本部並未公布死者的年齡和身份。

對於這起事件，成田市消防本部已向死者家屬說明詳細事發經過並表達歉意。消防長松尾芳幸強調，他們將全面檢討救護流程，避免類似事件再次發生。

 
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