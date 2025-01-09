韓廉航又出包！真航空「尾翼故障」緊急停飛　與濟航空難同機型

▲韓國廉價航空「真航空」（Jin Air）一架波音737-800傳出水平尾翼故障停飛。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

南韓濟州航空一架波音737客機去年12月29日才發生179死空難，震驚全球，不料韓國廉價航空「真航空」（Jin Air）今（9日）也傳出一架同機型的波音737-800型班機，起飛前發現水平尾翼故障，因此緊急取消航班。此次事件共影響87名旅客，他們被迫更換至下午2時的班機，延誤約4個半小時。

根據《韓聯社》報導，這架波音737-800型班機原定9日從日本北九州機場飛往韓國仁川機場，卻在起飛前的檢查中發現水平尾翼故障，因此緊急取消航班。為此，真航空向受影響的87名乘客提供了餐券作為補償，並表示對航班取消所帶來的不便深感歉意，後續將進行徹底檢查，以確保未來航班的安全運營不會受到影響。

值得注意的是，此次出現故障的真航空班機，與上月底在韓國務安機場發生空難的濟州航空班機，皆為同一型號的波音737-800客機。該次濟州航空空難造成179人喪生，僅有兩名機組員生還。

為了加強航空安全，南韓國土交通部已決定對國內擁有波音737-800機型的6家公司，包括真航空、大韓航空、濟州航空等，運營的101架飛機進行全面安全檢查。