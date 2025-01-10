購物袋被偷！擺攤婦9千生活費沒了　清水警破案她送錦旗感謝

▲▼清水擺攤婦人生活費不見了，7天後接到警方尋獲電話，開心送錦旗感謝。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市清水區83歲潘姓阿嬤在市場內賣菜維生，去年12月某日收攤時，發現身旁一只購物袋不見了，裡面不只有證件，還有該月的生活費9000元，阿嬤憂心接下來該如何過活？警方獲報全力調閱該地點周遭10多支監視器，一一過濾比對後，終於在7天後逮捕行竊的拾荒婦，並將金錢全數追回，潘婦心存感激，製作一幅「熱心為民服務」錦旗送到派出所，溫馨故事在清水小鎮傳為佳話。

潘婦大半輩子都在清水市場擺攤賣蔬果維生，雖有子女，但沒有同住，自力更生，去年12月某日中午收攤時，赫然發現放在一旁的購物袋不見了，裡面有身分證、健保卡，以及該月的9000元生活費，她擔心沒了生活費如何過活？在兒子陪同下到清水派出所報案。

員警姚易呈受理後返回該處，發現攤位為監視器死角，姚員於是擴大調閱附近監視器，利用下班時間反覆檢視、過濾比對影像，並時常與潘婦聯繫進度，皇天不負苦心人，7天後終於發現有名拾荒婦順手牽羊拿走購物袋，循著離去路線順利找到人，還好，購物袋還沒有打開，裡面物品也沒有短少。

潘婦被通知前來派出所領回時，高興的一再點頭道謝，感激員警沒有因為小案而不辦，今年1月8日上午11時，潘婦帶著印有「熱心為民服務」的錦旗，前往清水派出所當面送給姚易呈，2人開心合影。

該面錦旗就掛在值班台前，洽公民眾看見錦旗，將此訊息轉發到地方臉書，並留言「瞬間滿滿正能量」、「不知道姚警官帥不帥」…，這件溫馨故事迅速在清水庄腳傳遍開來。