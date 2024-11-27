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債務喬不攏「甩棍狂毆下半身」25歲男被打死　檢警解剖查死因

▲▼梧棲區傳出有男子被甩棍毆打致死，檢已解剖釐清死因。（圖／記者許權毅攝）

▲▼梧棲區傳出有男子被甩棍毆打致死，檢已解剖釐清死因。（上圖／臉書提供，下圖／記者許權毅攝）

記者鄧木卿、許權毅／台中報導

台中市梧棲區25歲饒姓男子和33歲彭姓男子有債務糾紛，饒男24日凌晨前往彭男家商討債務，雙方一言不合，彭男拿甩棍朝饒男下半身猛打，活生生打成昏迷，事後再叫人將饒送醫搶救但仍告不治，警方獲報後火速逮捕在場7人，檢方訊問後，彭嫌聲押獲准，其他人被諭知交保或請回，檢警26日已完成解剖，希望在最短時間內釐清死因。

饒男日前前往彭男住處商討債務，當時屋內還有34歲李男、張姓兄弟檔（23歲、19歲）、37歲邱男、28歲林男、33歲楊男等6人，雙方談了1、20分鐘談不攏，彭嫌突然拿起甩棍對饒男下半身、臀部、腿部一陣猛打，直到饒男沒了動靜，這才驚覺事態嚴重，趕緊叫李男、張姓兄弟檔將人送醫。

▲▼梧棲區傳出有男子被甩棍毆打致死，檢已解剖釐清死因。（圖／記者許權毅攝）

李男和張姓兄弟在醫院外面等待結果，得知搶救不治後，嚇得向警方報案，員警獲報趕到醫院了解情況後，陸續將彭嫌等4人查緝到案。

清水分局訊問後，將彭嫌等6人（另1名為證人）依傷害致死罪嫌送辦，經檢察官25日複訊，認彭嫌涉犯刑法第277條第2項傷害致死、第302條第1項剝奪他人行動自由等罪嫌，犯罪嫌疑重大，所犯為最輕法定本刑7年以上之重罪，被告有畏罪逃亡之高度可能性，亦有事實足認被告有勾串、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，邱嫌諭知交保10萬元，其餘4人請回。

檢方率同法醫師26日完成解剖，詳細死因尚待法務部法醫研究所正式鑑定報告。

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