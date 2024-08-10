把愛車停在汽車格！中午要開走「底下卻變機車格」　網：算好了

▲該處已改繪為機車停車位。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

記者曾筠淇／綜合報導

不過離開一段時間，怎料回到愛車旁，卻發現汽車停車格變成機車停車格了！日前有網友表示，他明明早上停的是汽車格，怎料中午要開車時，卻發現底下變成「機車格」。貼文曝光後，也引發網友討論。

有網友在臉書社團「爆料公社二社」上發文表示，他一早停車時，明明確認過底下是汽車停車格，然而中午要開走時，卻發現底下已變成機車停車格，「早上停車時也沒看到任何公告啊，很好奇他們怎麼畫線的」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO也貼出照片，通告上頭寫著「本道路路邊因配合交通因素，於113年8月9日10時15分改繪機車（停車位）」、「查車號（原PO車牌）於本處未改繪（劃設）停車格標線前已停放於延壽街330巷20弄3號對側」、「前項措施之調整，倘造成不便，尚請見諒，並請配合儘速駛離．避免遭道路交通管理處罰條例相關規定取締與告發」。

該張通告也提醒，「本單係屬通告性質，不得作為證明之用」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「就是你不放電話在車上的悲哀」、「但輪胎壓到的沒畫到」、「你的底盤應該已經有油漆」、「你的底盤要檢查一下喔」、「車根本沒移動！前後輪的車格線沒畫完整啊」、「沒叫你移車喔？我同事被叫回去移車耶」、「這算好了！延壽路這還有增設紅線，畫好後沒兩天就被拖走了」。