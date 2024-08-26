為什麼很多人「喜歡買休旅車？」　車主曝1原因：回不去了

▲許多人都會買車。示意圖，與本文無關。（資料照／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

許多人都會買車，不論是上班還是出遊，都非常方便，也不必擔心日曬雨淋。近日有網友留意到，很多台灣人在買車時，似乎都會優先選擇休旅車，這是為什麼呢？貼文曝光後，掀起討論，不少網友也分享自己選擇休旅車的原因。

女網友在Dcard上，以「為什麼台灣人喜歡買休旅車」為標題發文表示，她覺得休旅車若上高速公路，就會很晃，且底盤也不穩，坐在後面還容易暈車，但為什麼即便如此，還是有這麼多人喜歡買休旅車呢？

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貼文一出，便有網友表示，「空間大，適合家族旅遊」、「乘坐、載物空間大，台灣地小人稠車價高，多數家庭只會購入一部車的情況下，休旅車功能性更能滿足一般家庭所需」、「轎車真的很矮，我們家的人都偏高坐不習慣，休旅車滿足我們的需求，而且空間大、很寬敞」、「安全、空間大、視野好」、「因為轎車的座位就算調到最底，腳還是卡爛，休旅車座位大、空間大，比較舒適啦」、「從轎車換到休旅車就回不去了，空間大，視野好」。

也有網友回應，「簡單說就是台灣人看到越小東西越喜歡欺負，你就想一台小機車在你前面慢慢騎，你一定叭他叫他滾；但是如果前面是一台五噸重的貨車慢慢開，你只會跟在後面想辦法找機會超車」、「休旅車超級擋後車視線」、「你那是開車人的問題，我開休旅，大家都坐得很舒服」。