蘇花改觀音隧道轎車撞工程防撞車　28歲女駕駛與29歲男受傷送醫

▲▼白色轎車撞工程防撞車，轎車車頭撞爛，1男1女受傷。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣蘇花改觀音隧道南下車道，即台9線136.5公里處，今天下午2點31分發生白色轎車撞上工程防撞車，轎車內一對男女受傷送醫，幸無生命立即危險，肇事原因警方調查中。

據了解，車禍現場是輛自小客車自撞內側車道的工程防撞車，造成28歲謝姓女駕駛臉部外傷及副駕駛座乘客的29歲黃男子身體不適，2人意識清楚，由救護車送醫，工程防撞車則是無人受傷，這起事故不影響交通。