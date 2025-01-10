　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台鐵春節加開第二波「加班車24列次」　8班採全車自由座

▲▼台鐵,EMU3000型新自強號。（圖／台鐵公司提供）

▲台鐵春節加開第二波加班車。（圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

春節將至，台鐵熱門時段和區間較客滿，台鐵公司今(10日)宣布，全線將加開第二波加班車24列次，其中8班為全車自由座列車，自由座車票開放乘車日前4天預購，其餘加開列車1月14日開賣，整體運能將比去年春節放大3%。

台鐵公司表示，因應春節連續假期疏運旅客需要，自114年1月24日、25日及1月29日至2月2日計7天，全線再加開各級列車24班，其中16班為對號列車，8班為全車自由座列車，整體春節連假運能較平日增加9.2%，較去年春節增加3%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼台鐵加開第二波加班車。（圖／台鐵公司提供）

▲台鐵加開第二波加班車。（圖／台鐵公司提供）

台鐵公司進一步說明，1月25日及1月31日至2月2日計4天，西線加開七堵=高雄EMU3000型自強號「全車自由座」列車8班，自由座車廂調整為12節，並採總量管制方式發售自由座乘車票，維護旅客搭乘品質，開放於乘車前4日於台鐵公司官網、車站窗口及多功能自動售票機預購，另其餘加開列車訂於1月14日零時起同步開放訂票。

為擴大西部幹線台北、台中返鄉和出遊服務，台鐵公司表示，今年春節疏運開行台北=台中直達車39列次，主要停靠站台北、板橋、豐原、台中、彰化等站，大幅縮短台北=台中行車時間於2小時內，滿足台北、台中及彰化地區往返旅運需求。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
內政部發錢了！　近日將發村里長7.5萬事務補助費
快訊／鬼鬼突宣布懷孕！　孕肚照曝光
連千毅監獄生活曝！　一句話給姊姊「又想讓我哭」
台灣改款「新特斯拉Model Y」突襲開賣！　價格出爐
iPhone更新多1功能！用戶一關「有感變快」　內行：很好用
特斯拉「改款新Model Y」　真面目曝光了！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／13縣市低溫特報！6地非常寒冷　凍到明晚

不是羽絨！年輕人「超愛1款外套」便宜又暖　網推：寒流騎車可穿

神級尾牙！陳傑憲祝福片是小巫　老闆請「這嘉賓頒獎」全讚爆

加薪了！澎湖公共債務歸零　縣長開第一槍：臨時人員調薪3千元

偽造車牌大降61%　電商下架假車牌704件

強烈冷氣團今達顛峰「全台急凍」　明晨還有一波低溫

iPhone更新多1功能！用戶一關「有感變快」　內行搖頭：很好用

北科大「虛擬貓咪」陪復健！可聽可摸超療癒　奪東京最佳展示獎

恆春墾丁3飯店熄燈　屏東縣政府：去年旅遊人數增加500萬

玉山清晨迎45分鐘降雪「積雪0.5公分」　銀白世界美景曝光

楊貴媚訪問「突然變臉」　離席喊：不錄了！..嚇壞記者XD

#柯建銘 鞠躬敬禮！ #韓國瑜 急喊請坐：院長未遂變院長殺手了

【泰格與雪兒】只是個笑話

一年級學生找不到考卷 #宜蘭 某國小女教師怒罵、踹桌椅！嚇壞小朋友

情傷女夜闖 #白沙屯 #拱天宮 ！ 砸供品翻香爐 #媽祖 慈悲放她走

潤娥神隱1年：第一次休息這麼久　跟惠利討論「洗澡穿拖鞋很怪」

【泰格與雪兒】不要再給我裝可憐了

【男生的身高謊報公式？】她曝祕密後…迴力鏢打到自己XD_1

吳乃仁吃低消6萬日料店！　驚見5檢察官在場北檢：進行行政調查

宋慧喬虧宋承憲「現在還叫我恩熙」　見面還播OST..無奈：真是夠了

快訊／13縣市低溫特報！6地非常寒冷　凍到明晚

不是羽絨！年輕人「超愛1款外套」便宜又暖　網推：寒流騎車可穿

神級尾牙！陳傑憲祝福片是小巫　老闆請「這嘉賓頒獎」全讚爆

加薪了！澎湖公共債務歸零　縣長開第一槍：臨時人員調薪3千元

偽造車牌大降61%　電商下架假車牌704件

強烈冷氣團今達顛峰「全台急凍」　明晨還有一波低溫

iPhone更新多1功能！用戶一關「有感變快」　內行搖頭：很好用

北科大「虛擬貓咪」陪復健！可聽可摸超療癒　奪東京最佳展示獎

恆春墾丁3飯店熄燈　屏東縣政府：去年旅遊人數增加500萬

玉山清晨迎45分鐘降雪「積雪0.5公分」　銀白世界美景曝光

快訊／13縣市低溫特報！6地非常寒冷　凍到明晚

鬼鬼半年前公開露面「還是單身」！認了0桃花：不知道我哪裡出問題

開警車送蛋糕給護師女友驚喜慶生　北市模範警察越區放閃慘被送辦

快訊／基隆警局長敬酒「國際禮儀」擁抱還磨蹭臉頰　女警錯愕痛哭

川普封口費案確定今晚宣判　美國最高法院最新裁定出爐

震撼！網球天王喬科維奇自爆3年前被下毒　隔離像坐牢

不是羽絨！年輕人「超愛1款外套」便宜又暖　網推：寒流騎車可穿

國聯打擊王留在教士　強投金恩要提薪資仲裁

感冒吃維生素C好得快！　醫教「1招最有效」

《刺客教條：暗影者》二度宣布延期　玩家哀號：沒情人節禮物了

熱褲女右手催油門左手講電話　整路搖晃險摔誇張行徑全錄下

生活熱門新聞

慈濟師姐攬功凹圖　證嚴上人無奈「回6字」

強烈冷氣團可能變「寒流」　5℃極端低溫時間曝

氣溫沒探底「最凍不到9度」　下周還有2波冷空氣

舊棉被算垃圾還是回收？環保局解答

路上多出白框框！彰化道路限縮惹議　民眾怒了

人妻發現「老公私房錢200萬」：錢都我在管　網揭恐怖真相

不是魚骨！他吃蒸魚超怕1暗器掀共鳴

今晨7.9℃　13縣市凍爆不到10度！今明會更冷

打過麻疹疫苗「1APP就可查」！大票一查驚呆

快訊／13縣市低溫特報！強烈大陸冷氣團發威　急凍跌破10度

外籍師被小六生比中指　家長反應超冷漠

iPhone更新多1功能！用戶一關「有感變快」

快訊／合歡山下雪了！　積雪0.2公分

網美開心PO機票！睡醒驚見「被取消」氣炸

更多熱門

相關新聞

新北春節勞軍　侯友宜感謝13部隊守護

新北春節勞軍　侯友宜感謝13部隊守護

農曆春節前夕，新北市長侯友宜於昨（8日）春節勞軍晚會中，代表全體市民向駐守新北的13個國軍單位表達感謝，同時也表揚63個協助役政有功的人員及單位，感謝國軍及同仁一整年來對新北的付出。在春節前夕，侯友宜也用剛公布的新北春聯「蛇福泰吉」道賀，祝福每位國軍、役政同仁，蛇年福氣滿滿、大吉大利。

食安把關迎新年　台東食品稽查抽驗專案86件皆合格

食安把關迎新年　台東食品稽查抽驗專案86件皆合格

蛇年換新鈔！8金融機構456據點1／20起跑　手機一鍵秒查最近地點

蛇年換新鈔！8金融機構456據點1／20起跑　手機一鍵秒查最近地點

警逮車手遇「白目青蛙」搶銀行　原來是演練

警逮車手遇「白目青蛙」搶銀行　原來是演練

屏縣春節食安宣導　健康年菜6招過好年

屏縣春節食安宣導　健康年菜6招過好年

關鍵字：

台鐵春節加班車自由座

讀者迴響

熱門新聞

慈濟師姐攬功凹圖　證嚴上人無奈「回6字」

獨／台中5寶爸承諾結紮　與妻再生1孩晉升「6寶爸」

快訊／震撼彈！鬼鬼突PO孕肚照宣布當媽

海底電纜遭陸輪拖斷　香港船東回應

女師調職收師生脫離苦海花圈！法院判免賠

強烈冷氣團可能變「寒流」　5℃極端低溫時間曝

49歲三級片女神靠「翹臀神器」回春

小姊妹遭性侵1年　放火燒死爸爸復仇

氣溫沒探底「最凍不到9度」　下周還有2波冷空氣

台積電尾牙「峮峮中空現身」！

沒遊客！墾丁3飯店驚傳熄燈

警政署新編2218萬　被爆「指名」黑熊學院協助

舊棉被算垃圾還是回收？環保局解答

劣警白嫖泰國妹　亮證件逼退還2千皮肉錢

兄弟找女打教　王建民恩師接教練

更多

最夯影音

更多

楊貴媚訪問「突然變臉」　離席喊：不錄了！..嚇壞記者XD

#柯建銘 鞠躬敬禮！ #韓國瑜 急喊請坐：院長未遂變院長殺手了

【泰格與雪兒】只是個笑話

一年級學生找不到考卷 #宜蘭 某國小女教師怒罵、踹桌椅！嚇壞小朋友

情傷女夜闖 #白沙屯 #拱天宮 ！ 砸供品翻香爐 #媽祖 慈悲放她走

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面