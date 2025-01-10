台鐵春節加開第二波「加班車24列次」　8班採全車自由座

▲台鐵春節加開第二波加班車。（圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

春節將至，台鐵熱門時段和區間較客滿，台鐵公司今(10日)宣布，全線將加開第二波加班車24列次，其中8班為全車自由座列車，自由座車票開放乘車日前4天預購，其餘加開列車1月14日開賣，整體運能將比去年春節放大3%。

台鐵公司表示，因應春節連續假期疏運旅客需要，自114年1月24日、25日及1月29日至2月2日計7天，全線再加開各級列車24班，其中16班為對號列車，8班為全車自由座列車，整體春節連假運能較平日增加9.2%，較去年春節增加3%。

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▲台鐵加開第二波加班車。（圖／台鐵公司提供）

台鐵公司進一步說明，1月25日及1月31日至2月2日計4天，西線加開七堵=高雄EMU3000型自強號「全車自由座」列車8班，自由座車廂調整為12節，並採總量管制方式發售自由座乘車票，維護旅客搭乘品質，開放於乘車前4日於台鐵公司官網、車站窗口及多功能自動售票機預購，另其餘加開列車訂於1月14日零時起同步開放訂票。

為擴大西部幹線台北、台中返鄉和出遊服務，台鐵公司表示，今年春節疏運開行台北=台中直達車39列次，主要停靠站台北、板橋、豐原、台中、彰化等站，大幅縮短台北=台中行車時間於2小時內，滿足台北、台中及彰化地區往返旅運需求。