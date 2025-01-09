屏東縣府春節食安宣導　健康年菜「6招安心過好年」

▲縣長周春米帶領衛生局及消保官至「家樂福量販店-新屏店」宣導春節期間食品安全 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

隨著農曆春節的來臨，民眾著手採購各式各樣年貨食品及年菜，屏東縣政府為確保各種場域販售食品皆符合相關食品安全衛生規定，今（9）日由縣長周春米帶領衛生局及消保官至「家樂福量販店-新屏店」宣導春節期間食品安全及營養健康的重要性，分享6招吃出健康年菜與採買年貨原則，教大家安心過好年。

「舌(蛇)尖美味 食安顧到位」春節食安及營養健康宣導活動，由衛生局營養師蔡瑞娥、許晏綺扮演主廚大對決，準備6道創意與健康年菜，不僅名稱極富巧思之外，更結合食安把關及營養均衡的理念，周縣長與幼兒園學童共同擔任裁判票選出最受歡迎的年菜，充滿歡樂年節氛圍。

周縣長表示，新年春節將至，家家戶戶團圓都會準備年菜，提醒民眾除了食物美味之外，也要兼顧食安與營養，教大家6招吃出健康年菜，包括全榖雜糧選原態、豆魚蛋肉少加工、五色蔬果纖維多、原味堅果適量吃、乳品入菜鈣給力、多喝開水無糖飲。

現場擺出年菜料理翡翠福氣丸、紅燒蹄膀、櫻蝦米糕、福祿雙全福跳牆、長壽蝦仁長年菜、吉祥如意優格杯。周縣長舉例，挑選丸子不要過白、五顏六色不要採買，全榖雜糧可選用屏東在地的芋頭、碳足跡少，也提醒堅果油脂含量高，一天大姆指大小的量即可，即使對身體有幫助但也不能過量。

周縣長發放福袋向民眾拜早年時表示，福袋有檢查試劑跟鹽罐，提醒民眾使用糖、鹽少量，同時也提供簡易檢查試劑讓民眾在家自行檢測安不安全，在新的一年裡為家人準備一桌健康又美味的年菜，讓縣民買得安心、吃得健康，歡喜迎蛇年。