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新北幼兒園搶先體驗關山拔蘿蔔　2025年蘿蔔季10日起「開拔」

▲台東關山2025年蘿蔔季10日起開拔。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東關山2025年蘿蔔季10日起開拔。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

2025年「關山蘿蔔季」10日起一連7天將分成上、下午共14場次舉行食農體驗活動，9日來自新北市幼兒園小朋友搶先體驗。師生各個睜大雙眼目光掃射蘿蔔田，不一會兒時間合力拔滿一桶桶的蘿蔔。老菜脯的製作絲毫不含糊當成「新年禮物」送爸媽，中午則開心大啖豐盛的蘿蔔風味餐。

關山鎮公所連年舉辦的「千人拔蘿蔔」總是能吸引人潮踴躍參與，今年活動日期訂在1月18日進行。每年二期稻作收割後許多農民會種植蘿蔔，除了可以用來入菜使用外，存放年代愈久遠還能增值成為「黑金」產業。關山鎮公所期盼把蘿蔔推廣成為在地的特色產業，與關山鎮農會合力規劃食農體驗活動，體驗從下田拔蘿蔔、菜脯製作和品嚐蘿蔔風味餐。

自新北市一家幼兒園大班的小朋友在師長帶領下搶先參加體驗活動，一部分由關山鎮農會「米國學校」人員簡單介紹如何分辨田間蘿蔔葉和雜草開始下田拔蘿蔔，兩人一組很快就拔滿一水桶「達標」。另一組則是將事先準備好的蘿蔔乾以搗棒分層紮實的裝入玻璃瓶裡，最後並在瓶蓋上完成「封印」的程序。園所老師表示，今年是連續第二年來參加食農體驗活動反應非常熱烈，小朋友開心表示要將完成的菜脯當成新年禮物送給爸爸、媽媽。

關山鎮農會指出，今年規劃種植7公頃面積作為延續歷年來辦理的千人拔蘿蔔活動，另外食農教育融入體驗活動的則為3.8公頃。參加體驗活動的民眾只要完成繳交250元報名費，可以下田實際感受拔蘿蔔的樂趣，還能製作一瓶蘿蔔乾，帶回蘿蔔特色餐盒、關山米、蘿蔔糕、草仔粿和彩虹提袋等。由於物超所值許多場次報名均已呈現額滿情形，如有興趣的民眾可以把握難得機會詢問主辦單位可參加場次。

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