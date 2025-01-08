台東連2天死亡車禍！23歲騎士、15歲單車少年「頭部重創」不治

▲台東接連兩天發生兩起死亡車禍。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）



記者楊漢聲、黃資真／台東報導

台東市中華路1段、青海路3段於6日、7日接連發生2起車禍死亡意外，23歲吳姓男騎士與左轉機車發生碰撞，頭部重創不治，另件為15歲魏姓少年騎腳踏車橫越車道時，遭轎車撞飛，同樣頭部重創，送醫搶救仍不治，2件肇事原因皆待警方調查釐清。

▲23歲吳姓男騎士身亡。



警方說明，1月6日晚間，吳姓女子(21歲)騎車沿中華路1段快車道南向北行駛，行經路口欲左轉時，與對向吳男(23歲)發生碰撞，兩人雙雙倒地，警消到場將吳男、吳女緊急送醫搶救，其中吳男因頭部重創，宣告不治，吳女全身多處擦挫傷。

翌日1月7日晚間，鄧姓男子(22歲)駕駛自小客車沿青海路3段內側快車道南向北行駛，魏姓少年(15歲)騎乘腳踏車橫越車道時，雙方發生碰撞；鄧男無受傷，魏男因當場遭撞飛，地上還留有一灘血跡，緊急將少年送醫搶救後，也因頭部重創宣告不治。兩案詳細肇事原因，刻由台東交通小隊調查釐清中。

▲15歲少年騎腳踏車橫越車道時遭撞飛不治。



台東警察分局呼籲民眾駕駛車輛應遵守交通規則，勿因趕時間搶快闖紅燈或提早轉彎橫跨車道；另行駛中應保持警覺，注意車前動態勿超速，以免發生交通事故；騎乘腳踏自行車應戴安全帽，於夜間行駛應著亮色衣物或攜帶反光警示裝備，穿越馬路也要隨時注意左右方向來車，才能確保自己的用路安全。