房屋遭拍賣尋短！嘉義夫妻1死1獲救　她埋針放血涉加工自殺起訴

▲夫婦放血尋短，妻救回一命，涉嫌加工自殺遭起訴。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導

嘉義市一對夫妻因房子將面臨強制執行拍賣，導致2人萌生輕生之意，妻子竟以止血鉗、留置針等放血方式協助丈夫輕生，檢方偵查終結，依涉嫌家庭暴力之加工自殺罪將妻子起訴。

回顧整起事發經過，王女姊姊日前騎車受傷，要找妹妹包紮卻多日聯繫不上人，15日晚間驚覺不對勁登門拜訪，卻無人應門，決定通報119，入內後發現夫婦倒臥房間內，46歲杜男遺體已經腐敗，當時49歲王女則仍有一絲氣息，隨即將人送醫搶救，經急救過後，王女恢復意識。

根據檢方調查，王女曾從事護理工作，與丈夫因為房屋問題，加上工作不順，想不開決定走上絕路，並由王女實施埋針放血，杜男遺體旁擺著血袋，夫妻倆的血袋被包在一起，杜男血液重量約1.3公斤，王女血液重量為0.5公斤。由於王女利用護理專業放血的行為，涉及加工自殺罪，被警方依法送辦。

起訴書指出，王姓女子與杜姓男子為夫妻關係，王女知悉丈夫因嘉義市住所產權民事訴訟結果未如預期，將面臨強制執行拍賣程序等困境，丈夫萌生輕生之意，王女竟基於受他人囑託殺之犯意，於2023年8月8日，以止血鉗、留置針等放血方式，為丈夫協力輕生，導致丈夫因放血導致急性失血，引發低容積性休克死亡。

王女姊夫等家屬因電話聯繫不上，2023年8月15日至2人住所察看並請消防人員破門，入內發現杜男已無生命跡象。嘉義地檢署偵查終結，認為王女因家庭暴力之加工自殺罪案件提起公訴。

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