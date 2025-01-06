台積電開嘉義職缺！「無經驗可」徵才條件曝光　平均年薪70萬以上

▲台積電透過嘉義就服中心徵才。（圖／記者高兆麟攝）

記者翁伊森／嘉義報導

台積電在嘉義科學園區興建CoWoS先進封裝廠，透過嘉義就服平台進行在嘉義的首波徵才，其中開出兩種職缺，包括「先進封裝工程部技術員」、「先進封裝製造部技術員」，職務要求均為高中（職）畢業，不限科系，無經驗可，平均年薪達70萬元以上。

透過台積電網站可發現，台積電將在2月15日、2月22日舉行嘉義專場的技術員招募面談會，時間為上午9時至傍晚5時，招募「先進封裝工程部技術員」及「先進封裝製造部技術員」，對職務要求為高中（職）以上畢業，不限科系，要有基本英文能力（機台介面）、Office 基本操作能力，無經驗可，但有相關經驗者尤佳，另外，可配合公司需求至龍潭/竹南/台中/台南廠區報到，並接受為期3到6個月的訓練，受訓結束後回歸嘉義廠區者尤佳。

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▲台積電嘉義徵才。（圖／記者翁伊森翻攝）

兩種職缺均採四班二輪制，上班兩天、休假兩天，需輪日夜班，日班總月薪3萬2千元，夜班總月薪4萬3千元，另有分紅獎金，平均年薪達70萬元以上。

嘉義就服中心低調表示，台積電此次徵才由人資部門主動與他們協調開缺，但就服中心不能以廣播、開說明會等明顯方式徵才，招募人員僅能致電資料庫內曾建檔之求職者，詢問其參加面談會之意願。就服中心指出，歡迎有意願就職民眾上台灣就業通，或是careers網站報名求職。