憲訴法覆議案協商無共識　韓國瑜喊遺憾：送院會依議事規定處理

▲立法院長韓國瑜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院長韓國瑜9日針對憲訴法覆議案召集黨團協商，朝野除了對於是否邀請行政院長卓榮泰報告備詢意見分歧外，對於表決時程也各有堅持，藍營希望10日就處理，綠營則主張14日，最終韓國瑜表示，因各方未有共識，依議事規定處理送院會處理，引來在場綠委抗議，韓國瑜則直接起身離開。

此次協商一開始，柯建銘程序發言便長達25分鐘，要求應讓卓榮泰到立法院，批評國民黨團急著在明天處理覆議案，這樣的程序並不完備，若要這樣「那試試看」。

國民黨團書記長林思銘則說，柯建銘恐嚇不可取，藍營之所以有此主張，是因憲法訴訟法職責屬司法院，且總預算也有審查壓力，預計時程一定要在下週二完成二輪黨團提案，財委會彙整就要開始一系列黨團協商，剩下下下禮拜一跟二可以表決，這樣怎麼處理得完，所以建議明天處理覆議案。

民進黨團書記長蔡易餘表示，柯建銘講得很清楚，處理覆議案要有程序的進行，必須要有全院委員會邀請行政院長列席，報告各政黨對覆議案的內容，對條文有意見之處。

蔡易餘也說，怎麼可以說跟行政院沒有關係？憲訴法攸關聲請釋憲，這個權利行政院也是重要機關，且還涉及不只機關，還有人民。

整場協商約2個多小時，在柯建銘發言42分鐘後，韓國瑜先是表示，全場就是他最認真在聽柯建銘講話，強調他很希望大家能有結果，但最終沒有共識，就送院會依議事規定處理，說完便走出會議室。

對此，民進黨團幹事長吳思瑤不滿，批評哪裡沒有共識，14日行使覆議案投票，在憲法期限裡面，韓國瑜根本沒有聽進去綠營的立場，而柯建銘則回應，明天早上還有時間，到時候再來談。