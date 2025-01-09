憲訴法覆議未過賴清德將啟動院際協調？　李彥秀：已沒任何調解空間

▲立委李彥秀。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

行政院針對立法院三讀通過的《憲法訴訟法》修正案提出覆議，外界關心，總統賴清德是否會啟動院際協調？國民黨立委李彥秀指出，《憲訴法》已經是三讀通過的法案，行政院的覆議案也即將遭到否決，在憲政程序上，總統就是要依法公布實施，已經完全沒有任何院際調解的空間。

針對行政院對《憲法訴訟法》修正案提出覆議，國民黨立院黨團表態將予以否決，並且也不會邀請卓揆來報告，將直接在明天院會表決，行政、立法兩院對立更為激烈。民進黨祕書長林右昌昨日被問，該案遭否決後，是否由總統啟動院際協調？林右昌表示，那個可能是一個時間點，總統做為一個更高位的憲政角色，這個時候才會比較有空間跟正當性。

李彥秀指出，民進黨就是亂槍打鳥，從柯建銘到林右昌，從陳時中到吳思瑤，從大罷免到院際調解，外界看的一頭霧水，到底誰才能真正代表賴清德的意志，還是民進黨到現在都不知自己到底在做什麼。

李彥秀說明，憲訴法、財劃法、選罷法在立院審查時，民進黨暴力杯葛，完全不願意溝通協調，三秒膠、鐵鏈、破壞公物樣樣都來，現在「憲訴法」已經是三讀通過的法案，行政院的覆議案也即將遭到否決，在憲政程序上，總統就是要依法公布實施，已經完全沒有任何院際調解的空間。

李彥秀提到，去年，總預算案行政與立法兩院發生捍格，外界呼籲賴清德動用院際協調權化解政治僵局，賴清德兩手一攤，要卓榮泰自己解決，現在突然又要履行總統的憲法義務，但是時機、理由、正當性完全錯頻，真的讓人傻眼。

對於昨天林右昌指出，「總統做一個更高位的憲政的角色」，李彥秀說，這樣的說法讓人不可思議，台灣今天的憲政亂象，最大的根源就是賴清德本人，不僅兼任民進黨主席獨斷獨行，對在野黨發動攻擊，更在總統官邸召開派系便當會議，完全失去總統應有的格局與高度。

李彥秀認為，賴清德如果真心希望和緩朝野緊張衝突，其實有更好的政治工具。作為民進黨黨主席，賴清德可以啟動「政黨領袖高峰會」，直接進行朝野對話，打破政治僵局；作為中華民國總統，賴清德可以啟動「國是會議」，針對台灣面臨的處境與挑戰，廣徵各方意見。

