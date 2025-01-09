　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中情人橋車禍影片曝！男闖紅燈釀禍　害姊弟翻落橋下天人永隔

記者白珈陽／台中報導

台中市北屯區今天（9日）清晨發生死亡交通意外，周姓姊弟開車行經大坑情人橋旁，與陳姓男子車輛發生碰撞，周姓姊弟車輛翻落橋下，2人受困車內，經消防人員協助脫困，姊姊到院前宣告不治。稍早監視器畫面曝光，事故起因疑似是陳男闖紅燈，詳細肇責須由交通大隊分析鑑定。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲稍早監視器畫面曝光，事故起因疑似是陳男闖紅燈，詳細肇責須由交通大隊分析鑑定。（圖／民眾提供）

警方調查，陳姓男子（48歲）今天清晨6時許開車沿北屯區祥順路往北直行，周姓男子（52歲）沿景賢路往東直行，雙方於路口處發生碰撞，導致周男車輛偏移後摔落廍子溪邊坡。

事故造成陳男全身多處擦挫傷，送醫治療；周男同樣多處擦挫傷，送醫無大礙，但坐在副駕的周姓女子（55歲、周男胞姊）傷勢嚴重，當場失去生命跡象，到院前宣告不治。

附近監視器畫面顯示，周男車輛行經路口處時，已是綠燈通行，但另一側顯示為紅燈的祥順路，陳男卻無視交通號誌管制，直接穿越路口，猛然撞上周男車輛，因撞擊力道猛烈，周男車輛嚴重偏移，最後翻落路邊邊坡。

警方對陳男進行酒測，無酒精反應；周男尚未進行酒測。目前陳男及周男均在醫院接受治療，尚未進行筆錄，詳細案情警方正在調查釐清。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲撞擊力道猛烈，陳男車輛受損嚴重。（圖／民眾提供）

▲▼北屯區景賢路、祥順東路交叉路口車禍。（圖／民眾提供）

▲周男車輛被撞至翻落邊坡。（圖／民眾提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
黃仁勳回台參加尾牙　預告一定會逛夜市「找她」！
獨／原本要去找家屬道歉！　邱軍一出庭「當場遭羈押」
小S遭鮮肉「襲胸摳私密部位」全場傻眼！　她開罵：覺得被羞辱
麻疹疫苗大缺貨！醫曝別恐慌　反問「另1支疫苗」打了嗎
氣象專家李富城遭詐騙！　揭受騙過程：跪下給你磕頭
洛杉磯野火太空看得到！　驚人衛星影像曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

年關難過欠20萬被堵到！7人討債「違停被檢舉」　警救人還搜出K毒

趁過年撈一筆卻釀悲劇！兒違法堆置大量爆竹　父幫搬運慘遭炸死

男重裝登山摔傷又丟手機　衛星通訊裝置發報SOS！黑鷹吊掛救回

屏東琉球6旬船長獨駕舢舨捕魚翻覆　海巡救起送醫不治

高中生羽球鞋放櫃子被偷走！監視器拍到傻眼畫面：監考老師幹的

「蛇」麼攏不驚！北投警與金融機構連線　打擊犯罪迎平安佳節

點亮「打詐新四法」意象花燈　桃檢宣示政府懲詐決心

刑警竟變89機車猴！逆向闖紅燈還落跑拒酒測　罰18萬再記一大過

快訊／國1南下312.8km事故！中型貨車追撞學長　駕駛一度受困

台中情人橋車禍影片曝！男闖紅燈釀禍　害姊弟翻落橋下天人永隔

【男生的身高謊報公式？】她曝祕密後…迴力鏢打到自己XD_1

優格姐姐生完二胎「胖到63kg」　立志「穿回第一套姐姐服」

【泰格與雪兒】3M葉配

這些字其實不一樣！　國文老師講解濕、溼差別

【泰格與雪兒】真是個笑話下集

胡椒粉加太多出事了！ 黑衣人持棍痛毆 #豆乳雞老闆 #台南

馬路上驚見牛隻逛大街 警牽離車道告誡飼主帶回 #台南 #安南

遭通緝18年大毒梟 #黃正成 遭押解抵台！正面曝光...曾名列十大惡人榜

【走路要看路】陸女邊走邊低頭滑手機　遭氂牛原地撞飛

#馬來西亞 理髮師耐心和自閉兒互動 媽感動：找了8年終於能好好剪

年關難過欠20萬被堵到！7人討債「違停被檢舉」　警救人還搜出K毒

趁過年撈一筆卻釀悲劇！兒違法堆置大量爆竹　父幫搬運慘遭炸死

男重裝登山摔傷又丟手機　衛星通訊裝置發報SOS！黑鷹吊掛救回

屏東琉球6旬船長獨駕舢舨捕魚翻覆　海巡救起送醫不治

高中生羽球鞋放櫃子被偷走！監視器拍到傻眼畫面：監考老師幹的

「蛇」麼攏不驚！北投警與金融機構連線　打擊犯罪迎平安佳節

點亮「打詐新四法」意象花燈　桃檢宣示政府懲詐決心

刑警竟變89機車猴！逆向闖紅燈還落跑拒酒測　罰18萬再記一大過

快訊／國1南下312.8km事故！中型貨車追撞學長　駕駛一度受困

台中情人橋車禍影片曝！男闖紅燈釀禍　害姊弟翻落橋下天人永隔

「台鹽生技」納豆紅麴膠囊出包！食藥署查「機能食品」9件標示違規

《白月梵星》2025開年人氣最火仙俠劇　白鹿演技大爆發、敖瑞鵬造型引熱議

基隆消防推「1216家庭逃生計畫」　定期演練提升全民防災能力

國道1號南向323.8公里台南大灣段　小貨車追撞前車肇逃

手機王2024年度報告「三星拿6獎奪冠」　AI應用、高階拍照大突破

北海道「世界三大夕陽美景」太美！置身日本起霧天數最多地區之一

藍營下一步推公教年改停砍　行政院盼捍衛世代正義並維持年金永續

字母哥撂倒「法國怪物」　公鹿雙星主場16分打爆馬刺

剛生子3個月！　韓女星遭死亡威脅「警方親上門」

屏東燈節交通規劃大公開　免費接駁車供民眾暢遊

熱褲女右手催油門左手講電話　整路搖晃險摔誇張行徑全錄下

社會熱門新聞

即／大漢橋17車連撞　水泥加壓車疑煞車失控

獨／邱軍撞死運將重大進展　女友指證他有喝酒

新婚男好心收留朋友　結果妻子被睡走

邱軍撞人前餐酒館聚餐！闆娘曝：衰被波及生意更差

曾愛賭一夜輸贏40億　林秉文主導17年前假球案「害中華職棒染黑」

還原5檢座吃奢宴現場！吳乃仁拄枴杖帶美女秘書入席

吳乃仁吃低消6萬日料店檢察官在場　北檢：進行行政調查

台中某國小女教練受刀傷　緊急送醫

「你們可以放過我嗎？」5寶辣媽賣毒養小孩

快訊／三重早餐店驚傳火警　警消急援射水灌救

父逝留4地2房…獨子出國玩到頭七前一天　遺產繼承逆轉

勒索麥當勞7千萬　消防夫妻判刑定讞

虐死2歲童！網紅5寶媽求交保：兒女需要我　1原因延押

獨／虐貓慣犯催促快放人　法官悲憤斥「我心在淌血」當庭讓他後悔

更多熱門

相關新聞

台中某國小女教練受刀傷　緊急送醫

台中某國小女教練受刀傷　緊急送醫

台中市某國小9日上午10時左右，發生1名羽球女教練在學務處受到刀傷，被送往中山醫學大學附設醫院治療無大礙，警方依規辦理通報。初步了解，女教練與校方、家長間疑有教學糾紛，但事件發生原因有待警方進一步調查，校方也已緊急開會討論如何安撫學生。

邱軍撞人前餐酒館聚餐！闆娘曝：衰被波及生意更差

邱軍撞人前餐酒館聚餐！闆娘曝：衰被波及生意更差

快訊／台中轎車碰撞墜落大坑情人橋！1女不治

快訊／台中轎車碰撞墜落大坑情人橋！1女不治

快訊／苗栗後龍地磅站前3大貨車連環撞　 2人送醫

快訊／苗栗後龍地磅站前3大貨車連環撞　 2人送醫

獨／台中轎車被撞「翻下橋」　2人受困1無呼吸心跳

獨／台中轎車被撞「翻下橋」　2人受困1無呼吸心跳

關鍵字：

台中北屯區車禍情人橋死亡

讀者迴響

熱門新聞

《玩很大》2025首錄「4來賓含金量太高」

接受器捐後罹癌！　醫證實：來自捐贈者

打過麻疹疫苗「1APP就可查」！大票一查驚呆

沒遊客！墾丁3飯店驚傳熄燈

「1款飲料」喝出一堆病！癌王機率增22%　每周飲用上限曝

CBA球員把女友裝行李箱！拖回宿舍做作業

麻疹一開始像感冒　醫曝3常見症狀

不只邱軍！　洪其德染毒無照酒駕「撞死洗碗工」毀星路

即／大漢橋17車連撞　水泥加壓車疑煞車失控

饗饗爆食物中毒　雙月抱不平：未來可能沒人願意賣晚餐

路上多出白框框！彰化道路限縮惹議　民眾怒了

刺青女優「全裸攝影會」　奧客過分要求決定引退

一票爸媽「自製蒸鼻機」二度燙傷寶寶！

獨／邱軍撞死運將重大進展　女友指證他有喝酒

新婚男好心收留朋友　結果妻子被睡走

更多

最夯影音

更多

【男生的身高謊報公式？】她曝祕密後…迴力鏢打到自己XD_1

優格姐姐生完二胎「胖到63kg」　立志「穿回第一套姐姐服」

【泰格與雪兒】3M葉配

這些字其實不一樣！　國文老師講解濕、溼差別

【泰格與雪兒】真是個笑話下集

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面