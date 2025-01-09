台中情人橋車禍影片曝！男闖紅燈釀禍　害姊弟翻落橋下天人永隔

記者白珈陽／台中報導

台中市北屯區今天（9日）清晨發生死亡交通意外，周姓姊弟開車行經大坑情人橋旁，與陳姓男子車輛發生碰撞，周姓姊弟車輛翻落橋下，2人受困車內，經消防人員協助脫困，姊姊到院前宣告不治。稍早監視器畫面曝光，事故起因疑似是陳男闖紅燈，詳細肇責須由交通大隊分析鑑定。

▲稍早監視器畫面曝光，事故起因疑似是陳男闖紅燈，詳細肇責須由交通大隊分析鑑定。（圖／民眾提供）



警方調查，陳姓男子（48歲）今天清晨6時許開車沿北屯區祥順路往北直行，周姓男子（52歲）沿景賢路往東直行，雙方於路口處發生碰撞，導致周男車輛偏移後摔落廍子溪邊坡。

事故造成陳男全身多處擦挫傷，送醫治療；周男同樣多處擦挫傷，送醫無大礙，但坐在副駕的周姓女子（55歲、周男胞姊）傷勢嚴重，當場失去生命跡象，到院前宣告不治。

附近監視器畫面顯示，周男車輛行經路口處時，已是綠燈通行，但另一側顯示為紅燈的祥順路，陳男卻無視交通號誌管制，直接穿越路口，猛然撞上周男車輛，因撞擊力道猛烈，周男車輛嚴重偏移，最後翻落路邊邊坡。

警方對陳男進行酒測，無酒精反應；周男尚未進行酒測。目前陳男及周男均在醫院接受治療，尚未進行筆錄，詳細案情警方正在調查釐清。

▲撞擊力道猛烈，陳男車輛受損嚴重。（圖／民眾提供）

▲周男車輛被撞至翻落邊坡。（圖／民眾提供）